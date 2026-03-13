Hai cảnh sát dẫn đường đưa người nguy kịch ở Lâm Đồng đi cấp cứu

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng 2 cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vì có thành thích xuất sắc trong công tác.

Hai cán bộ được khen thưởng gồm Trung tá Thái Doãn Hợp, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi và Đại úy Đào Văn Bằng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng hai cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, vào 16h40 ngày 2/1, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi nhận được thông tin ông Trần Viết Hùng (76 tuổi) nguy kịch tính mạng, cần được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này, hai cán bộ cảnh sát giao thông nói trên đã sử dụng xe đặc chủng, đi trước dẫn đường để ô tô của người dân chở ông Hùng đi cấp cứu.

Được sự hỗ trợ của cảnh sát, ông Trần Viết Hùng được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Hành động trách nhiệm của hai cán bộ cảnh sát thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp.