Hai "báu vật" hơn 300 tuổi trong ngôi chùa cổ 800 năm

Chùa Phổ Minh (hay chùa Tháp) là ngôi chùa cổ có tuổi đời hơn 800 năm, linh thiêng, cổ kính bậc nhất ở tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Ngay trong sân chùa, hiện nay có hai cây muỗm cổ thụ, có tuổi đời trên 300 năm.

Năm 2012, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận hai "cụ cây" này là Cây Di sản Việt Nam.

Hồ sơ công nhận Cây Di sản Việt Nam cho thấy, hai cây muỗm ở chùa Phổ Minh có niên đại 316 năm và 317 năm. Kết quả này được đánh giá bởi Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam. Như vậy, đến nay hai cụ cây này đã có tuổi đời khoảng 330 năm.

Hai cây muỗm cổ thụ được nhà chùa, nhân dân trong vùng xem như "báu vật". Hiện nay, Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Phổ Minh đã được công nhân là Di tích quốc gia đặc biệt càng tôn thêm những giá trị to lớn của những cây di sản này trong quần thể di tích.

Đại diện Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt cho biết, trong hai cây, cây phía bên phải Tháp Phổ Minh (từ cổng chùa đi vào) bị mục và rỗng ruột bên trong thân cây, nhưng nhiều năm qua vẫn đứng vững, cành lá sum sê, đến mùa ra rất nhiều quả khiến nhiều người ngạc nhiên.

Thân chính của cây muỗm bên trái Tháp Phổ Minh bị mục rỗng ruột từ rễ, gốc đến thân cành với độ cao gần 8m. Những năm gần đây, cơ quan chức năng liên tục nghiên cứu và áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo cho cây được tồn tại lâu dài hơn.

Sư cô Thích Đàm Thoan, Phó trụ trì chùa Phổ Minh cho biết, năm 2018 cây muỗm rỗng ruột đã bị gãy một số cành lớn. Điều kỳ lạ là những cành này rất gần Tháp Phổ Minh, nhưng khi gãy không hề ảnh hưởng đến công trình.

Số lượng lớn cành gãy đổ đã rơi vào mái chùa làm hư hỏng mái ngói, cột, kèo, nhưng không làm xô lệch tượng pháp hay bát hương. Nhà chùa, ban quản lý di tích hiện nay đã thực hiện việc chống đỡ cho cây bằng khung sắt, tránh gió bão làm đổ, gãy. Đồng thời, thường xuyên ngăn chặn không để cho sâu bệnh và các sinh vật sâu bệnh gây hại cho cây.