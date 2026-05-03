Hà Tĩnh xuất hiện dông lốc, mưa đá

Chiều 3/5, khu vực phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xuất hiện dông, gió giật kèm mưa đá. Nhiều người dân đã ghi lại cảnh tượng này và chia sẻ lên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh xác nhận đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận hiện tượng mưa đá trong năm nay. Cơ quan chức năng đang rà soát, thống kê thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra. Cùng thời điểm, địa phương giáp ranh là xã Đức Thịnh cũng xảy ra mưa đá.

Mưa đá xảy ra tại Hà Tĩnh (Ảnh: Hương Sơn).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, chiều 3/5, tỉnh này chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh. Sự kết hợp của các hình thế thời tiết này cùng yếu tố địa hình làm gia tăng nguy cơ xảy ra dông lốc, sét và mưa đá trên diện rộng, thời gian nguy cơ cao nhất được dự báo 16-22h ngày 3/5. Không chỉ trên đất liền, dông lốc và sét còn có khả năng xảy ra trên biển.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Người dân Hà Tĩnh ghi lại cảnh mưa đá xảy ra tại địa phương (Ảnh: Hương Sơn).

Các tàu thuyền nhỏ hoạt động gần bờ cần nhanh chóng vào nơi trú tránh an toàn hoặc chủ động đề phòng thời tiết xấu. Khi xảy ra lốc, sét, người dân hạn chế ra ngoài, tìm nơi trú ẩn an toàn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

"Trong cơn dông lốc kèm mưa đá chiều tối 2/5 tại nhiều tỉnh miền Bắc, nhiều ô tô đã bị vỡ kính do mưa đá có kích thước lớn. Người dân Hà Tĩnh cũng cần đặc biệt lưu ý đề phòng", Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh thông tin.