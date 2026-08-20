Hà Tĩnh mưa trắng trời, nước cuồn cuộn đổ về khiến giao thông chia cắt

Ngày 20/8, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to khiến đồng ruộng, đường giao thông và một số khu vực dân cư ngập sâu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn, nước dâng khiến cầu tạm phục vụ thi công cầu Hói Hiến bị cuốn trôi, gây chia cắt xã Tứ Mỹ và Mai Hoa.

Nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu tràn ở xã Sơn Kim 2 bị ngập, chia cắt giao thông (Ảnh: Bùi Sơn).

Cầu tràn Kim Binh nối xã Sơn Kim 1 với Sơn Kim 2 cũng bị ngập, giao thông qua khu vực gián đoạn.

Tại phường Bắc Hồng Lĩnh và xã Lộc Hà, nhiều tuyến đường ngập sâu, một số phương tiện chết máy.

Mưa lớn gây sạt lở tại xã Cẩm Trung, tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển xuất hiện các điểm sạt lở dài khoảng 50m; tại bờ hữu sông Rác, đoạn từ cống đập Cần đến mỏ đá Lạc An, sạt lở ăn sâu vào mặt đường hơn 1m, kéo dài khoảng 350m. Chính quyền đã cấm đường, đặt biển cảnh báo tại các khu vực này.

Cầu tạm phục vụ thi công cầu Hói Hiến bị cuốn trôi, gây chia cắt xã Tứ Mỹ và Mai Hoa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại các cơ sở giáo dục, 40m hàng rào Trường Tiểu học Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân) và 13m tường rào điểm trường mầm non Gia Phố (xã Hương Phố) đổ sập.

Toàn tỉnh có hơn 1.200ha lúa hè thu bị ngập và gần 56ha hoa màu đổ ngã. Tại xã Đan Hải, dông sét xảy ra lúc 12h30, khiến một người tử vong, một người trọng thương.

Chiều cùng ngày, khu vực đầu nguồn xã Sơn Kim 2, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn sau mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Ngàn Phố dâng cao. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại tại những khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở.

Khu vực dân cư tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu (Ảnh: Thanh Lộc).

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, 3 hồ chứa ở Hà Tĩnh gồm hồ Thượng Sông Trí, hồ Kim Sơn, hồ Đá Bạc được vận hành điều tiết nước từ chiều 20/8 và sáng 21/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương không chủ quan, lơ là trước diễn biến mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.