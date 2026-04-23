Hà Nội: Xe tải sụt xuống hố trên đường Nguyễn Trãi

Khoảng 14h ngày 23/4, ô tô tải mang BKS 89C-291.xx do một tài xế điều khiển đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (hướng Ngã Tư Sở - Khuất Duy Tiến), khi tới trước số nhà 108 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) thì bất ngờ bánh bên phải phía sau bị sụt lún xuống hố; chiếc xe nghiêng hẳn về một bên.

Chiếc ô tô tải bị sụt bánh trên đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Tiến Đức).

Tại hiện trường, miệng hố sụt rộng khoảng 0,5m, sâu khoảng 1m, chiếc ô tô kẹt bánh sau không thể di chuyển.

"Khu vực xảy ra sự việc nằm ở vị trí thi công dự án chống úng ngập khu vực nội đô của Sở Xây dựng Hà Nội. Có thể do đơn vị thi công chưa lu lại đường sau khi hoàn thành công việc nên dẫn tới tình trạng sụt lún. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra sụt lún trên đường Nguyễn Trãi", nguồn tin có trách nhiệm nói với phóng viên Dân trí.

Cũng theo nguồn tin, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tới khoảng 14h30, chiếc xe tải đã thoát ra khỏi hố và di chuyển khỏi hiện trường.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.