Hà Nội: Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lý Thường Kiệt

Ngày 16/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 9h51 cùng ngày, tại đoạn đường trước số 45 phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam) xảy ra vụ cháy xe buýt.

Chiếc xe buýt bốc cháy ngùn ngụt giữa trời nắng nóng (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo Đội CCC&CNCH khu vực số 7 điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập tắt đám cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Theo hình ảnh clip về vụ cháy đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra sự việc, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ chiếc xe buýt, nhiều người dân sau đó hô hoán và báo lực lượng chức năng.

Tới khoảng 10h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.