Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Trương Định - Đường vành đai 2,5 (Tân Mai) từ ngày 21/11 đến khi có thông báo thay thế.

Theo đó, Sở Xây dựng cấm tất cả các loại phương tiện quay đầu và rẽ trái trên trục Vành đai 2,5 - nút giao Trương Định (hướng hầm chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại). Các phương tiện phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận và rẽ phải vào đường Trương Định.

Tại nút giao Vành đai 2,5 - Trương Định đi Tân Mai, lực lượng chức năng cấm ô tô rẽ trái qua nút giao để đi Giải Phóng (hoặc hầm chui Kim Đồng) tại các khung giờ sáng 6-9h, chiều 16-19h30 hằng ngày. Các phương tiện ô tô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở lân cận và đi thẳng vào Vành đai 2,5 hoặc qua hầm chui Kim Đồng.

Các hướng khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Cảnh sát giao thông phân luồng phương tiện (Ảnh: Trần Thanh).

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết từ ngày 23/11 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Sa (đoạn cổng C1 Trung tâm triển lãm Việt Nam và nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa).

Theo đó, đường Trường Sa đoạn cổng C1 Trung tâm Triển lãm Việt Nam đóng nút đèn dải phân cách giữa trên đường Trường Sa (khu vực cổng C1 Trung tâm triển lãm Việt Nam).

Các phương tiện tham gia giao thông đi thẳng liên tục qua nút đèn tín hiệu theo cả hai chiều và quay đầu tại điểm mở tiếp theo. Phương tiện đi hướng từ cầu Đông Trù đi cầu Nhật Tân quay đầu tại nút đèn tín hiệu tiếp theo, hướng từ cầu Nhật Tân đi cầu Đông Trù quay đầu tại điểm quay đầu đoạn gần cầu Đông Trù.

Với đoạn nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa (từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa), tổ chức đóng đoạn nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa.

Các phương tiện lưu thông trên đường Đông Hội đi thẳng qua nút giao Đông Hội và lưu thông trên các tuyến đường nội bộ của Vinhomes Cổ Loa để ra đường Trường Sa.