Hà Nội thông tin về việc di dời tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh thủ đô, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh thủ đô để tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, cách mạng của công trình.

Chỉ đạo này của UBND TP Hà Nội trên cơ sở hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô (19/10/1946-19/10/2026) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" (Ảnh: Hữu Nghị).

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là câu nói được trích trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn thủ đô; hình ảnh các chiến sĩ được khắc họa cùng câu nói bất hủ ấy góp phần tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân dân Hà Nội trong cuộc chiến 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu cho cuộc Toàn quốc kháng chiến.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết hiện nay gần khu vực trên, có bức phù điêu Hà Nội mùa đông 1946 tại chợ Đồng Xuân và tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại vườn hoa Vạn Xuân.

"Các ý kiến của cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và đơn vị liên quan trong quá trình nghiên cứu đều thống nhất phương án đưa tượng đài về Bộ Tư lệnh thủ đô là phù hợp với ý nghĩa lịch sử của công trình vì gắn với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô", theo thông cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, được tiếp nhận tượng đài là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm sâu sắc trước lịch sử, trước các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô và nhân dân Hà Nội.

Việc tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” được đặt tại nơi trang nghiêm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không chỉ bảo tồn nguyên vẹn giá trị lịch sử, văn hóa của công trình mà còn góp phần phát huy hiệu quả chức năng giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay.

Theo kế hoạch, tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” sẽ được di chuyển, lắp dựng trước ngày 30/9.