Hà Nội thông báo lịch cấm phương tiện trên sông Hồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát thông báo tạm cấm phương tiện đường thủy nội địa lưu thông, neo đậu trên đoạn sông Hồng từ km239 đến km245 để phục vụ hoạt động diễn tập của thành phố.

Theo đó, từ 7h đến 10h ngày 27/8, tất cả phương tiện đường thủy nội địa bị cấm lưu thông, neo đậu trên đoạn tuyến sông Hồng qua địa bàn các xã Quảng Oai, Vật Lại và Minh Châu, trừ các phương tiện phục vụ diễn tập.

Tàu thuyền trên sông Hồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong thời gian hạn chế giao thông, các cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông trong phạm vi trên phải tạm dừng hoạt động, không neo đậu phương tiện. Các cơ quan chức năng được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chủ động điều chỉnh hành trình, tránh đi vào khu vực diễn tập.

Bộ Tư lệnh thủ đô và Công an thành phố được đề nghị bố trí các trạm điều tiết, hướng dẫn phân luồng từ xa và điều tiết giao thông trên tuyến trong thời gian hạn chế. UBND, Công an các xã, phường liên quan cũng phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết phương án hạn chế giao thông có thể được điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế trong quá trình diễn tập. Các phương tiện khi đến khu vực trên phải tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng, chấp hành các quy định về giao thông đường thủy nội địa.