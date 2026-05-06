Hà Nội sẽ làm công viên, khu sinh thái xứng tầm dọc sông Hồng, sông Đuống

Sáng 6/5, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 gồm 13 xã, phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.

Cử tri Nguyễn Văn Thuần (tổ dân phố số 8, cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề) cho biết khu vực cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề nằm trong khu vực của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là vùng đất cổ có 16 di tích và gần 10.000 hộ dân sinh sống lâu đời trên mảnh đất của cha ông để lại.

Ngoài ra, theo ông Thuần, chạy dọc theo bờ sông Hồng của dự án xuống khu vực Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng..... có rất nhiều khu vực làng cổ và những di tích lịch sử mang dấu ấn của thời gian.

Cử tri đề nghị sớm công khai kế hoạch giải phóng mặt bằng, công khai quy hoạch chi tiết của dự án và khi giải phóng mặt bằng cần bố trí tái định cư tại chỗ bằng đất cho các hộ dân phải di chuyển chỗ ở nhường đất cho dự án.

Qua nghe báo cáo và những kiến nghị của cử tri, Bí thư Hà Nội trao đổi 3 nhóm vấn đề chuyên môn mà Thành ủy Hà Nội đang tập trung chỉ đạo tại địa bàn khu vực này.

Về quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển, ông Thắng cho biết đối với các xã ven sông như Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc hay các phường Bồ Đề, Long Biên, bài toán khó nhất hiện nay là xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông.

Theo Bí thư Hà Nội, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để bà con sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống.

"Chúng ta không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này", ông Thắng nêu rõ.

Về chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao, ông Thắng cho hay tại Bát Tràng và các làng nghề khác sẽ không chỉ dừng lại ở sản xuất gốm sứ truyền thống mà mục tiêu là xây dựng Bát Tràng và các làng nghề đủ điều kiện thành trung tâm thiết kế sáng tạo và du lịch trải nghiệm quốc tế.

Với các xã như Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh khi tiến trình đô thị hóa lan tỏa, thành phố yêu cầu bảo vệ quỹ đất cho nông nghiệp sinh thái và các mô hình trình diễn công nghệ cao, tránh tình trạng chia lô bán nền tự phát, làm đứt gãy không gian di sản.

Về hạ tầng kết nối và xử lý các điểm nghẽn đô thị, Bí thư Hà Nội cho hay khu vực Việt Hưng, Phúc Lợi, Thư Lâm, Đông Anh đang chịu áp lực rất lớn về giao thông khi mật độ cư dân tăng nhanh. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các cầu bắc qua sông Hồng như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và các trục đường xuyên tâm phía Đông.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, song song với hạ tầng cứng, lãnh đạo các xã, phường phải chú trọng "hạ tầng mềm" là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư cũ và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền cấp xã khi chuyển đổi lên phường.