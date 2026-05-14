Hà Nội sẽ hồi sinh các dòng sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu Bây

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ phát triển lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, gắn với chiến lược tái cấu trúc đô thị và mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD).

Ưu tiên các dự án xử lý môi trường cấp bách

Hà Nội cho biết giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và định hình khung hạ tầng.

Theo đó, ưu tiên 1 là đầu tư khép kín các tuyến vành đai liên vùng (Vành đai 4, Vành đai 4,5, Vành đai 5, quốc lộ 1A), các trục hướng tâm (quốc lộ 1A, 5, 6, 32, Xuân Mai - Hà Đông - Tôn Thất Tùng,…) và các cầu lớn vượt sông Hồng, sông Đuống, sông Đà.

Ưu tiên 2 là khởi công và đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên); tuyến số 1A (nối ga Ngọc Hồi với sân bay thứ 2); các tuyến trục xuyên tâm và tuyến vành đai.

Ưu tiên 3 là các dự án xử lý môi trường cấp bách (hệ thống tách nước thải, các nhà máy xử lý nước thải tập trung quy mô lớn, nhà máy điện rác, nhà hỏa táng, chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch; các chương trình giảm ô nhiễm môi trường không khí, phát thải thấp,…); hệ thống bể ngầm, các hồ chứa chống ngập nội đô; cải tạo các dòng sông kết hợp cải tạo chỉnh trang hai bên sông như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu Bây,…

Thành phố cũng sẽ thí điểm mô hình hạ tầng tích hợp đa mục tiêu "Hồi sinh các dòng sông": Xây dựng hệ thống bể chứa ngầm đa năng để tách nước thải triệt để đầu nguồn và xóa bỏ úng ngập; kết hợp mở rộng đại lộ ven sông và chỉnh trang cảnh quan hóa giải ùn tắc, kiến tạo trục hướng tâm xanh bền vững cho thủ đô, hiện thực hóa mục tiêu môi trường Net-Zero bền vững.

Hà Nội xác định giai đoạn 2031-2045 sẽ bứt phá và hoàn thiện mạng lưới. Trong giai đoạn này, thành phố sẽ hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị và kéo dài các tuyến đường sắt nhẹ (LRT) kết nối với các đô thị tại các cực tăng trưởng.

Cùng với đó, thành phố sẽ nghiên cứu, đầu tư xây dựng cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía Nam và hình thành khu thương mại tự do. Hoàn thành xây dựng 5 tổ hợp y tế chất lượng cao và các khu đô thị đại học tập trung.

Giai đoạn 2046 - 2065, Hà Nội sẽ đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới giao thông không gian tầm thấp, các không gian văn hóa mang tính biểu tượng thế kỷ và các dự án đô thị sinh thái phát thải ròng bằng 0.

Quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn

Về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển diện tích nhà ở, Hà Nội cho biết giai đoạn 2026-2030, tối thiểu đạt 35m2 sàn/người, phấn đấu đạt 40m2 sàn/người; giai đoạn 2031-2035, nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố tối thiểu đạt 45m2 sàn/người.

Về các nhóm giải pháp chiến lược, Hà Nội sẽ tái thiết, tái cấu trúc đô thị, thực hiện tái thiết toàn diện các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi Vành đai 2 theo mô hình tích hợp TOD - CBD. Đồng thời, áp dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ lõi di sản ra các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ tại vùng ngoại vi.

Thành phố cũng sẽ tập trung phát triển các khu đô thị đa mục tiêu dọc theo các trục đường sắt đô thị phía ngoài Vành đai 3 theo mô hình nén quanh các ga đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Về nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, Hà Nội sẽ ưu tiên quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, bảo đảm đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án này phải được bố trí tại các vị trí thuận tiện kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

Thành phố sẽ thúc đẩy xu hướng bất động sản thông minh, công trình xanh và tiết kiệm năng lượng gắn với hạ tầng TOD, xác lập các công cụ tài chính và quy hoạch để kiểm soát tình trạng đầu cơ bất động sản và phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, chú trọng thị trường nhà ở cho thuê để tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 và lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng đô thị và đảm bảo môi trường, sinh kế của người dân, tạo dư địa, động lực phát triển.

Về tái thiết đô thị gắn với mô hình giao thông (TOD), thành phố ưu tiên cải tạo, tái thiết đô thị xung quanh mạng lưới các ga đường sắt đô thị để hình thành các khu phức hợp đa chức năng mật độ cao theo mô hình TOD.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tại các tổ hợp nhà ga đầu mối trọng điểm như ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Thường và các điểm nút giao thông chiến lược khác để tối ưu hóa năng lực vận tải công cộng khối lượng lớn.