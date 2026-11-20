UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá thực chất điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ khu lớp học tạm, nhà lắp ghép, cơ sở học trong các công trình đang xây dựng, cải tạo, cơ sở mầm non, nhóm trẻ, trường học ngoài công lập, ký túc xá và nội trú.

Cùng với đó là các nhóm cơ sở, công trình bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc người cao tuổi, cơ sở bảo trợ xã hội; chung cư, nhà tập thể cũ, nhà ở nhiều tầng, nhà trọ, cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; nhà kho, trung tâm logistics, bến bãi, cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí và địa điểm tập trung đông người; công trình đang xây dựng, cải tạo, cơi nới, chuyển đổi công năng, công trình sử dụng tạm hoặc có tồn tại đã được kết luận, kiến nghị nhưng chưa khắc phục... cũng nằm trong diện rà soát theo yêu cầu của Hà Nội.

Vụ cháy ở Trường THPT Kim Liên khiến 1 học sinh tử vong (Ảnh: CTV).

Hà Nội yêu cầu nội dung đánh giá tập trung vào hệ thống cấp điện, tải tiêu thụ, dây dẫn, tủ điện, thiết bị đóng cắt và bảo vệ, các điểm đấu nối; tính chất, vị trí sử dụng vật liệu dễ cháy tại trần, vách, mái che, khu kho chứa (nếu có).

Cùng với đó là đánh giá về duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói; hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện phục vụ phòng cháy, chữa cháy; nguồn nước chữa cháy; phương án, lực lượng tại chỗ và việc thực tập xử lý tình huống.

Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện theo phương châm "6 rõ" gồm rõ cơ sở, rõ nguy cơ/vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Cùng với yêu cầu mỗi nhiệm vụ một đầu mối theo dõi xuyên suốt, Hà Nội giao các cơ quan, đơn vị liên quan phải rà soát, kiểm tra trực tiếp, không chỉ tổng hợp số liệu, trong đó ưu tiên nguồn lực đối với công trình công lập và nhóm đặc biệt dễ bị ảnh hưởng.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao tiếp tục thực hiện kết luận của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, trong đó lưu ý việc rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao và vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đã được thống kê... để xử lý theo yêu cầu.