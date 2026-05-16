Hà Nội nghiên cứu phân luồng đảo chiều đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương

Ngày 16/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu, sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để đáp ứng thực tiễn về tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay.

Theo đó, nhà chức trách đang nghiên cứu, bố trí tổ chức giao thông linh hoạt phân làn đường theo giờ cao điểm.

Đường Lê Văn Lương thường xuyên xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm (Ảnh: Đỗ Quân)

Cụ thể, vào giờ cao điểm buổi sáng, lực lượng chức năng sẽ mở nhiều làn đường cho xe từ ngoại ô vào trung tâm và ngược lại vào giờ tan tầm buổi chiều.

Cơ quan chức năng đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương (ở TP Hà Nội), để tổ chức giao thông bằng cách xén dải phân cách giữa đường nhằm tối ưu hóa việc phân làn đường ưu tiên, chuyển đổi dòng xe phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo thời gian thực (tương tự như tuyến đường Cộng Hòa ở TPHCM đã tổ chức giao thông từ ngày 15/5).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng nghiên cứu lại việc trồng cây xanh tại dải phân cách giữa đường và ven đường, để đảm bảo an toàn giao thông. Việc này để tránh tình trạng cây trồng tại dải phân cách giữa đường che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người lái xe hoặc cây trồng ven đường gãy, đổ gây cản trở giao thông.

Nhà chức trách cũng nghiên cứu chuẩn hóa tổ chức giao thông tại các nút giao gồm: điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông đáp ứng lưu lượng phương tiện lưu thông theo thời gian thực; bố trí khu vực làn chờ đèn tín hiệu giao thông cho xe mô tô, xe gắn máy; biển báo hiệu, vạch kẻ đường…