Hà Nội mưa ngập nhiều tuyến phố, giao thông hỗn loạn

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) trên địa bàn Hà Nội có mưa từ đêm 29 đến trưa 30/9.

Lượng mưa đo được tại một số xã, phường đến 11h ngày 30/9 như sau: Phường Thanh Liệt 127mm, Từ Liêm 133mm, Đại Mỗ 113mm, Tây Mỗ 95mm, Tây Hồ 128mm,...

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực, xử lý điểm úng, ngập trên đường Nguyễn Xiển (Ảnh: Ngọc Bảo).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí đến trưa 30/9, nhiều khu vực của Hà Nội vẫn mưa tầm tã đã khiến nhiều tuyến đường, phố như Trần Bình, Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Nguyễn Xiển,... ngập nghiêm trọng, nhiều đoạn ngập sâu như sông, giao thông tê liệt.

Nhân viên công ty thoát nước xử lý úng ngập trên phố Phùng Hưng (Ảnh: Ngọc Bảo).

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Đơn vị cũng vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Cầu Bươu, trạm bơm Đồng Bông 1, 2, trạm bơm Cổ Nhuế, trạm bơm Đa Sỹ,.. để hạ mực nước trên hệ thống.