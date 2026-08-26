Hà Nội mở cửa miễn phí các điểm di tích trong ngày Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh 2/9.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Hữu Nghị).

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và thủ đô.

Việc tham mưu nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan phải bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thẩm quyền, với yêu cầu hoàn thành trong năm 2026, theo yêu cầu của Hà Nội.

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hà Nội miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện cho người dân.

Thành phố duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị với tần suất 10 phút/chuyến và chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng để giải tỏa hành khách.