Hà Nội hoàn thành mở rộng quốc lộ 1A từ 36m lên 90m trong năm 2027?

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 11/5.

Theo đó, Hà Nội cho biết sẽ đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3km. Điểm đầu kết nối với Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên), phường Kim Liên, Bạch Mai; điểm cuối kết nối Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Dự án có quy mô mặt cắt ngang là 90m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính. Tổng diện tích đất sử dụng đất hơn 337ha. Hà Nội dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành năm 2027.

Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3km sẽ được mở rộng lên 90m (Ảnh: CTV).

Hà Nội dự kiến loại hợp đồng dự án PPP là hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Nhà đầu tư thực hiện là liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân - Công ty CP nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 162.000 tỷ đồng. Hà Nội dự kiến quỹ đất để thực hiện nghiên cứu, xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT tại các khu đô thị mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường với tổng diện tích hơn 1.141ha, trong đó khu đô thị mới Liên Hà khoảng 464ha, khu đô thị mới Bắc Hồng khoảng 355ha, khu đô thị mới Yên Thường khoảng 322ha.

Hà Nội cho biết việc nghiên cứu quỹ đất nêu trên chỉ được thực hiện sau khi rà soát, sử dụng tối đa các quỹ đất dọc hai bên quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 162.000 tỷ đồng.

Theo Hà Nội, mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng một tuyến đường hiện đại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố với các khu đô thị như OceanPark, Trump Organization, khu đô thị Olympic, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City....

Cùng với đó, kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải một cách thuận lợi, góp phần chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến quốc lộ 1A, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đầu tư đi qua.

Dự án cũng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, giữa các khu vực của thành phố, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông khu vực dự án đi qua...