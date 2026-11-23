UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan tả Hồng trên địa bàn thành phố.

Vị trí tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng của Hà Nội. Chiều dài tuyến hơn 35km, điểm đầu tuyến tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc địa phận xã Mê Linh; điểm cuối tuyến tại vị trí tuyến hết địa phận Hà Nội, thuộc địa phận xã Bát Tràng.

Đường trục chính đô thị bao gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới và 4 làn xe đường gom.

Hướng tuyến 2 bên sông Hồng được Hà Nội lấy ý kiến nhân dân (Ảnh: Hà Nội).

Về quy mô mặt cắt ngang đường, đối với các đoạn tuyến đi sát đê tả Hồng có quy mô mặt cắt ngang 54m bao gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông.

Đối với đoạn tuyến đi xa đê tả Hồng có quy mô mặt cắt ngang 73,5m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Tại một số đoạn tuyến do điều kiện địa hình nên áp dụng một số mặt cắt khác nhau, như đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có quy mô mặt cắt ngang cầu khoảng 56m.

Với đoạn tuyến từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên, tuyến được thu hẹp mặt cắt với bề rộng mặt cắt ngang khoảng 49,5m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp để không ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá...

Đoạn đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm có bề rộng mặt cắt ngang khoảng 55,5m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Đoạn đi trùng đê Bát Tràng có quy mô mặt cắt ngang khoảng 44,5m gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và tận dụng đường mặt đê Bát Tràng và đường hiện trạng chân đê Bát Tràng (phía bên trong đê) là đường gom để giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Các nút giao thông chính gồm 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Sông Hồng nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Hà Nội cho biết mục tiêu việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 là hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng; kết nối không gian đô thị hai bờ sông thành một cấu trúc thống nhất, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Việc điều chỉnh cũng nhằm từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại kết hợp cải tạo chỉnh trang khu dân cư ngoài đê; xác định các khu vực cải tạo chỉnh trang, tái định cư, tái thiết và xây dựng mới; cân đối quy mô dân số với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Các nhóm chính gồm khu vực được giữ lại để cải tạo, chỉnh trang có điều kiện; khu vực di dời một phần do yêu cầu phòng, chống lũ hoặc để đảm bảo hạ tầng thiết yếu (phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường...); khu vực tái thiết đô thị.

Theo Hà Nội, các căn cứ phân loại gồm mức độ an toàn phòng, chống và thoát lũ; phạm vi ảnh hưởng của trục đại lộ, nút giao và công trình hạ tầng; khả năng duy trì cấu trúc làng sau khi mở đường; giá trị di tích, kiến trúc, lịch sử, văn hóa và nghề truyền thống; chất lượng hạ tầng hiện hữu và vị trí trong cấu trúc phát triển đô thị mới.

Những làng nghề truyền thống, làng lâu đời có giá trị được ưu tiên bảo tồn khu vực lõi, chỉnh trang hạ tầng và kiểm soát phát triển.

Phối cảnh khu vực trung tâm Trục đại lộ sông Hồng (Ảnh: Hà Nội).

Hà Nội cho biết các khu vực di dời để tái thiết bao gồm các khu vực không đảm bảo an toàn thoát lũ; các khu vực nằm trong phạm vi mở đường giao thông (trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông và công trình hạ tầng...).

Bên cạnh đó là các khu vực nằm trong khu vực được xác định là không gian trung tâm, động lực phát triển cho toàn bộ trục không gian cảnh quan sông Hồng bao gồm toàn bộ khu vực trong Vành đai II đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy và một số khu dân cư khác được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch.

Các khu vực thuộc phạm vi thực hiện các dự án phục vụ tái định cư như các khu đô thị định cư, khu đô thị đa mục tiêu tại các phường Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, xã Bát Tràng cũng nằm trong nhóm khu vực di dời để tái thiết.