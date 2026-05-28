UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo nghị quyết, Hà Nội dự kiến thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo đó, khu vực trong Vành đai 1 thực hiện từ ngày 1/1/2028; khu vực trong Vành đai 2 thực hiện từ ngày 1/1/2030; khu vực trong Vành đai 3 thực hiện từ ngày 1/1/2032.

UBND TP Hà Nội sẽ xây dựng đề án thu phí và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện vào vành đai 1 từ năm 2028 (Ảnh: Thành Đông).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nội đô thành phố đang chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Theo cơ quan này, việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.

Sở Xây dựng cho biết việc đưa ra lộ trình thu phí theo từng vành đai nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải hành khách công cộng và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Cùng với đó, việc ưu tiên triển khai trước trong vành đai 1 xuất phát từ thực tế khu vực này có mật độ dân cư, phương tiện và áp lực giao thông cao nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả thực hiện, thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng ra Vành đai 2 và Vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý giao thông đô thị, theo Sở Xây dựng Hà Nội.