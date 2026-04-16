Hà Nội dự kiến lắp 100 camera AI tại các điểm nóng về giết mổ, chợ đầu mối

Mới đây, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả khắc phục các “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tính đến nay 173/231 điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã được giải tỏa (đạt tỷ lệ 75%). Trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố đã giảm được 101 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh.

Công tác hậu kiểm cũng được siết chặt với những chế tài mạnh tay. Các xã, phường đã xử phạt 927 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.

Camera AI lắp tại các tuyến giao thông ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Đặc biệt, Công an thành phố đã khởi tố 5 vụ với 10 bị can liên quan đến tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, tạo sức răn đe lớn đối với các đối tượng kinh doanh phi pháp,...

Để giải quyết căn cơ các "điểm nghẽn", nhiều ý kiến đề xuất ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa quản trị ATTP.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến thí điểm lắp đặt hệ thống 100 camera AI tại các điểm nóng như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố thức ăn đường phố. Hệ thống này không chỉ giám sát 24/7 mà còn có khả năng tự động nhận diện các hành vi vi phạm, giúp lực lượng chức năng xử lý chính xác và kịp thời.

Đồng thời, thành phố sẽ đẩy mạnh việc quét mã QR tĩnh tại các quầy hàng chợ dân sinh và vận hành nhánh số 8 trên Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Đặc biệt, dự án xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn quốc tế tại phường Hà Đông với kinh phí dự kiến 312 tỷ đồng được coi là “chìa khóa” để nâng cao năng lực giám sát chất lượng thực phẩm của thủ đô.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Hoa Linh).

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, công tác bảo đảm ATTP phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ; từng bước kiểm soát chặt chẽ trên toàn địa bàn, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng mô hình cụ thể và thay đổi nhận thức của người tiêu dùng.

Bà yêu cầu toàn bộ quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch. Các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện từ quy trình, nội dung, kết quả, lực lượng tham gia đến hồ sơ thực hiện; bảo đảm mọi khâu đều có dữ liệu, có minh chứng, có thể kiểm tra, giám sát bất cứ thời điểm nào.

Đặc biệt, cần tạo điều kiện để các đối tượng quan tâm, nhất là phụ huynh, được tiếp cận thông tin; thực đơn, suất ăn phải được công khai, đối chiếu rõ ràng, tuyệt đối không để xảy ra khuất tất.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chủ động lắp đặt hệ thống camera, kết nối giám sát; sẵn sàng cung cấp đầy đủ hồ sơ khi có đoàn kiểm tra. Việc minh bạch từ lực lượng được phân công đến kết quả đánh giá phải được thể hiện rõ trên hồ sơ, dữ liệu số.

Về quan điểm triển khai, bà Vũ Thu Hà yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm công bằng, khách quan.

Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị các đơn vị triển khai công tác ATTP theo hướng thân thiện, gần gũi với người dân, tránh hành chính hóa, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện, làm rõ kết quả triển khai sau một tháng hành động.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách; đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần kiểm soát ATTP bền vững trên địa bàn.