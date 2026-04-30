Hà Nội dự báo 220 điểm ngập úng nếu mưa to trong nhiều giờ

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành thành phố mùa mưa năm 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trong mùa mưa năm nay, với các trận mưa có lượng mưa dưới 50mm/h sẽ không xảy ra úng ngập, cơ bản chỉ tồn tại một vài vị trí ứ đọng nước do cao độ mặt đường trũng thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố.

Với các trận mưa có lượng mưa 50-70mm/h sẽ tồn tại 11 điểm úng ngập trên địa bàn 9 phường và 1 xã thuộc cấp thành phố quản lý.

Nếu lưu lượng mưa 70-100mm/h sẽ tồn tại 71 điểm úng ngập cục bộ thuộc địa bàn 30 xã, phường, trong đó 64 điểm trên 23 phường và 7 điểm trên 7 xã. Trong số này có 40 điểm cấp thành phố quản lý (các tuyến đường phố có tên, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ) và 31 điểm cấp phường xã quản lý.

Với các trận mưa có lượng mưa đặc biệt lớn - trên 100mm/h trở lên trong nhiều giờ - sẽ có 220 điểm úng ngập cục bộ thuộc địa bàn 54 phường, xã, trong đó có 178 điểm trên 35 phường và 42 điểm trên 19 xã. Trong số này có 91 điểm cấp thành phố quản lý và 129 điểm cấp phường xã quản lý.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu hồi cuối tháng 9/2025 (Ảnh: Hải Long).

UBND TP Hà Nội đã đưa ra các phương án cụ thể xử lý tình huống úng ngập khi có mưa. Trong đó, Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi có dự báo mưa lớn diễn biến bất lợi, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo và thực hiện thông tin cảnh báo tới người dân, khuyến cáo hạn chế di chuyển.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đề xuất biện pháp phù hợp như cho học sinh nghỉ học, bố trí làm việc tại nhà… để giảm thiểu rủi ro, ảnh hưởng do mưa lớn gây ra, theo yêu cầu của chính quyền Hà Nội.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai hoàn thành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và dự án nâng cao năng lực thoát nước của hệ thống thoát nước tại nhiều lưu vực.

Trước đó, ngày 19/4, báo cáo tại cuộc làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng về tiến độ công trình giao thông và chống úng ngập, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết hệ thống thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 20% so với quy hoạch chung.

Theo ông Thường, trong 4 lưu vực chính gồm Tô Lịch, tả Đáy, hữu Đáy và Bắc sông Hồng, chỉ lưu vực sông Tô Lịch diện tích khoảng 77km2 được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh, các lưu vực còn lại vẫn thiếu đồng bộ về tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.

Theo quy hoạch, toàn TP Hà Nội cần 48 trạm bơm đầu mối với tổng công suất khoảng 1.325m3/s nhưng mới có 9 trạm lớn vận hành, 6 trạm đang đầu tư, còn lại là các hạng mục nhỏ. Hệ thống hồ điều hòa cần 5.050ha nhưng mới đạt khoảng 1.010ha, tương đương 19%.

Với hạ tầng còn hạn chế, các đợt mưa lớn như tháng 9-11/2025, khi lượng mưa vượt công suất thiết kế, Hà Nội xuất hiện rất nhiều điểm úng ngập. Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã triển khai một loạt công trình khẩn cấp chống úng ngập.