Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Quán Sứ cho các phương tiện đi qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội thuộc phường Cửa Nam.

Thời gian thực hiện từ ngày 19/11 đến ngày 31/5/2027.

Khu vực thi công ga ngầm S12 metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh: Quân Đỗ).

Trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ, Sở Xây dựng tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho ô tô hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ.

Trên đường Quán Sứ (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo), tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho ô tô hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi Lý Thường Kiệt.

Các hướng giao thông khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.