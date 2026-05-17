Hà Nội đẹp hơn qua những tuyến hè phố gọn gàng, thông thoáng

Sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, diện mạo vỉa hè Hà Nội đang có những thay đổi rõ rệt.

Ở nhiều tuyến phố trung tâm vốn từng ken đặc hàng quán, xe cộ và ghế nhựa tràn xuống lòng đường, nay khoảng không dành cho người đi bộ đã dần được trả lại, mang đến cảm giác thông thoáng giữa lòng Thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

Những tuyến phố từng được xem là "điểm nóng" về lấn chiếm vỉa hè như Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào là các khu vực đầu tiên triển khai chiến dịch chấn chỉnh trật tự đô thị (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau thời gian liên tục kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm, cảnh hàng hóa bày tràn lan xuống vỉa hè đã giảm rõ rệt, nhiều tuyến phố không còn tái diễn cảnh lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Những lối đi vốn chật kín người mua bán nay trở nên rộng rãi hơn, người dân và du khách có thể thong thả di chuyển mà không phải len lỏi xuống lòng đường như trước (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên nhiều tuyến phố du lịch như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng... hình ảnh quen thuộc của các quầy hàng tự phát, người chèo kéo khách, hay việc bày bán la liệt trên vỉa hè dường như không còn xuất hiện như trước (Ảnh: Mạnh Quân).

Vỉa hè sạch sẽ, thông thoáng tạo nên diện mạo văn minh hơn cho khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm, nơi mỗi ngày đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Sự thay đổi cũng dễ dàng nhận thấy tại các quán cà phê ở nhiều tuyến phố như Mã Mây, Hàng Bài.... Nếu trước đây không ít quán kê kín bàn ghế ra sát mép đường, thậm chí chiếm trọn vỉa hè để phục vụ khách, thì nay phần lớn khách ngồi bên trong quán (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động thu gọn biển hiệu, bàn ghế và vật dụng, hạn chế lấn chiếm không gian công cộng. Những đoạn vỉa hè vốn chỉ đủ một người đi nay đã rộng rãi hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên phố Nhà Thờ, điểm tập trung đông du khách và giới trẻ mỗi dịp cuối tuần, diện mạo mới cũng khiến nhiều người bất ngờ. Các quán cà phê, nước giải khát bố trí khu vực ngồi sát bên trong cửa hàng thay vì bày kín ra ngoài như trước (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ghi nhận, thời gian qua, bất kể ngày hay đêm, lực lượng chức năng các phường liên tục tổ chức ra quân, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh (Ảnh: Mạnh Quân).

Vào buổi tối, nhiều quán cà phê dọc phố Phan Đình Phùng đã thu gọn bàn ghế, dọn sạch khu vực vỉa hè, trả lại không gian thông thoáng và rộng rãi cho người đi bộ (Ảnh: Hải Long).

Hai bên phố Phùng Hưng, các quán cà phê, nhà hàng cũng không còn tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè như trước đây (Ảnh: Hải Long).

Tụ điểm trà chanh, đồ ăn vặt vỉa hè ở nhiều tuyến phố quanh Nhà thờ lớn Hà Nội như Nhà Chung, Ấu Triệu dường như biến mất, không còn cảnh buôn bán hàng rong, hàng quán bán tràn lan ra vỉa hè (Ảnh: Hải Long).

Người dân, du khách nước ngoài thoải mái đi bộ trên vỉa hè thông thoáng về đêm (Ảnh: Hải Long).