Hà Nội: Đề xuất cải tạo bãi rác Xuân Sơn thành công viên

Ngày 3/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra dự án Nhà máy điện rác Seraphin - khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện.

Nhà máy điện rác Seraphin do Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin (thành viên Tập đoàn AMACCAO) là chủ đầu tư, có công suất 2.250 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 37MW, tổng mức đầu tư hơn 4.855 tỷ đồng.

Nhà máy đã bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt từ ngày 1/5/2025 và chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia ngày 1/7/2025.

Từ ngày 1/5/2025 đến ngày 28/4, nhà máy đã tiếp nhận, xử lý hơn 609.485 tấn rác thải sinh hoạt. Tổng sản lượng điện đạt hơn 226.570MWh. Seraphin là dự án điện rác quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do doanh nghiệp nội địa làm chủ đầu tư.

Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng).

Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công do Công ty cổ phần năng lượng tái tạo AMACCAO - Thành Công làm chủ đầu tư. Dự án có công suất 800 tấn/ngày đêm, chất thải rắn công nghiệp 200 tấn/ngày đêm, chất thải rắn nguy hại 50 tấn/ngày đêm. Công suất phát điện là 20MW, tổng mức đầu tư là 3.000 tỷ đồng.

Ngày 30/1, Sở Tài chính Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Lực lượng chức năng đang thực hiện di dời, tháo dỡ máy móc thiết bị và phá dỡ nhà máy cũ, dọn dẹp mặt bằng để khởi công dự án khi đủ điều kiện.

Các đơn vị phấn đấu đưa nhà máy bắt đầu tiếp nhận xử lý rác vào dịp Quốc khánh 2/9/2027 và vận hành chính thức sớm hơn mốc trong chủ trương đầu tư tối thiểu 5 tháng.

Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (bãi rác Xuân Sơn) đã chôn lấp rác 20 năm nay, ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dân ở khu vực thị xã Sơn Tây cũ và huyện Ba Vì cũ.

Tập đoàn AMACCAO đề xuất nghiên cứu dự án cải tạo và phục hồi môi trường khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn với mục tiêu đốt rác cũ, cải tạo môi trường khu vực bãi chôn lấp cũ thành công viên cây xanh, công viên chuyên đề…

Dự án có phạm vi đề xuất nghiên cứu khoảng 186ha bao gồm cả bãi chôn lấp Xuân Sơn hiện có và toàn bộ vùng 500m ảnh hưởng môi trường từ bãi chôn lấp. Tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng và đề xuất theo hình thức hợp đồng BT.

Bí thư Hà Nội kiểm tra tại Nhà máy điện rác Seraphin - Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (Ảnh: CTV).

Tại dự án Nhà máy điện rác Seraphin - khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Hà Nội đánh giá cao quy mô hoạt động của nhà máy điện rác này đã giải quyết một lượng lớn rác thải của thành phố theo công nghệ hiện đại.

Ông Thắng biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO đã đề xuất và triển khai thành công dự án nhà máy điện rác Seraphin để đưa vào hoạt động. Dự án đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho thành phố và người dân, qua đó đồng hành với thành phố thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững lâu dài.

Liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công, Bí thư Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027 thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện.

Về việc xử lý môi trường ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Hà Nội cho rằng đề xuất xử lý rác tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện.

Bí thư Hà Nội mong muốn Tập đoàn AMACCAO tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và luôn giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy.