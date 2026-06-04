Hà Nội cưỡng chế, rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng ven sông ở Hà Nội

Chiều 4/6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong các ngày 3 và 4/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, phối hợp với UBND, Công an các xã Trung Giã, Ô Diên và các đơn vị liên quan đã tổ chức cưỡng chế, rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trong các tháng 3 và 4, Phòng CSGT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản và xử phạt đối với các chủ bến bãi nêu trên theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động và khắc phục các vi phạm.

Cảnh sát dùng máy cẩu để cưỡng chế các bến bãi không phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các bến bãi vi phạm chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ tái hoạt động trái phép.

Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cưỡng chế, xử lý nhằm chấm dứt hoạt động của các bến bãi vi phạm.

Cụ thể, tại khu vực ven sông Công và sông Cầu thuộc xã Trung Giã, lực lượng chức năng đã cưỡng chế đối với 3 bến bãi gồm Hà Tư, Hùng An và An Lạc. Tại khu vực bờ phải sông Hồng thuộc xã Ô Diên, các bến Đồn I, Thanh Hùng và Đồn II cũng bị cảnh sát xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng thông báo các quyết định của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức cưỡng chế xử lý các bến bãi không phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trong các ngày 28 và 29/5, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với UBND xã Liên Minh tổ chức rào chắn, ngừng cung cấp điện, nước đối với hai bến vật liệu xây dựng không phép tại km212+400 và km213+950 bờ phải sông Hồng.

Nhà chức trách cho hay, việc xử lý các bến bãi không phép nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bến thủy nội địa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.