UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

Hà Nội cho biết tòa CT6A, CT6B, CT6C với 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 (tòa CT6A có 640 căn hộ, tòa CT6B có 409 căn hộ, tòa CT6C có 409 căn hộ) được tồn tại có điều kiện.

Theo Hà Nội, có 125 căn hộ tại tầng 2, tầng 3 khối đế tại các tòa CT6A (59 căn hộ), CT6B (37 căn hộ), CT6C (29 căn hộ) thuộc diện phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng.

Danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện hoặc phải di dời, phá dỡ tại tổ hợp CT6 Kiến Hưng (Ảnh: Hà Nội).

Về nhà ở thấp tầng, có 28 nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện và 10 nhà ở thấp tầng thuộc diện phải di dời, phá dỡ.

10 nhà ở thấp tầng này có hơn 50% diện tích xây dựng công trình nằm trong đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà trẻ, đường giao thông), ký hiệu theo hợp đồng mua bán gồm LK1-1A, LK01 - vị trí 1B, LK01 - vị trí 13, LK1 - 14, LK01 - vị trí 15, LK1 - vị trí 16, LK01 - vị trí 17, LK02 - vị trí 17, LK02 - vị trí 18, LK02 - vị trí 19).

Về điều kiện tồn tại, Hà Nội nêu rõ các tòa CT6A, CT6B, CT6C được tồn tại có điều kiện khi chủ đầu tư hoàn thành việc di dời, hoàn trả công năng, chuyển đổi công năng khu vực khối đế; phá dỡ 10 nhà ở thấp tầng.

Cùng với đó, chủ đầu tư phải thực hiện giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu; duy trì điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Hà Nội, 28 nhà ở thấp tầng được tồn tại phải cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Khu chung cư CT6 Kiến Hưng (Ảnh: CTV).

Hà Nội cũng nêu rõ chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo, hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng sau khi hoàn thành việc di dời cư dân, đồng thời đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu bảo đảm tiến độ theo cơ chế đặc thù, rút gọn.

Kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư do chủ đầu tư chi trả, Hà Nội yêu cầu không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Theo Hà Nội, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, phương án được phê duyệt, UBND thành phố quyết định sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư theo quy định.

Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes lập, công khai, thực hiện phương án di dời, bồi thường (giá tiền bồi thường theo bản án của Tòa án hoặc Hội đồng thẩm định giá thành phố xác định), hỗ trợ, đồng thời tổ chức phá dỡ, cải tạo, hoàn trả, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng theo các quy định và kế hoạch liên quan.

Các giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại tổ hợp CT6 Kiến Hưng (Ảnh: Hà Nội).

Ngày 17/11, UBND TP Hà Nội phê duyệt Kế hoạch số 6301 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 96 của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn.

12 dự án này gồm CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh); CT5 Tân Triều (phường Hà Đông); khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt); VP5 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt); VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt); HH1 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt); HH2 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt); HH3 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt); HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Theo kế hoạch của Hà Nội, cơ quan chức năng sẽ di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31/12/2027.

Thành phố sẽ hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ/nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện và cải tạo, chỉnh trang trước ngày 31/12/2028.

Hà Nội sẽ xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện trước ngày 31/12/2028.

Cùng với đó, cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ hoàn thành cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho những hộ, nhà ở không thuộc hoặc thuộc trường hợp phải di dời trong quý IV/2028.