Hà Nội công bố 50 tiêu chí đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về bộ tiêu chí và phương pháp khảo sát, đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân thủ đô giai đoạn 2026-2030.

Hà Nội triển khai bộ tiêu chí nhằm đánh giá kết quả phát triển từ góc nhìn của người dân. Thông qua khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ xác định mức độ người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ, cảm nhận về sự an toàn, niềm tin và chất lượng cuộc sống.

Việc đo lường hướng tới chuyển trọng tâm từ “thành phố đạt được những gì” sang “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không”.

Cơ quan chức năng sẽ sử dụng kết quả khảo sát kết hợp với số liệu thống kê và các chỉ báo khách quan để nghiên cứu, xây dựng, theo dõi và đánh giá chính sách.

Người dân diễu hành cổ phục trên phố Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí thuộc 5 nhóm nội dung, mỗi nhóm có 10 tiêu chí. 5 nhóm bao quát đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển; quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội; dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi; văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống; quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội.

Các câu hỏi gắn với trải nghiệm hàng ngày của người dân. Người trả lời sẽ đánh giá khả năng thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu, sự ổn định của việc làm, mức độ thuận tiện khi khám chữa bệnh, chất lượng môi trường, việc đi lại và khả năng tiếp cận không gian công cộng. Người dân cũng đánh giá mức độ chính quyền lắng nghe, phản hồi và xử lý kiến nghị.

Thành phố tổ chức khảo sát trực tiếp trong quý IV hàng năm tại 126 xã, phường. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi và đang cư trú trên địa bàn Hà Nội. Người tạm trú, thuê nhà và lao động di cư đã cư trú từ 6 tháng trở lên cũng thuộc diện khảo sát khi đáp ứng điều kiện theo phương án hằng năm.

Năm 2026, Hà Nội dự kiến thu thập 8.860 phiếu hoàn thành. Cơ quan thực hiện sẽ phân bổ mẫu theo dân số, lựa chọn thôn, tổ dân phố, sau đó chọn ngẫu nhiên hộ hoặc địa chỉ cư trú và một người trưởng thành trong hộ. Người được chọn trả lời theo trải nghiệm của bản thân; chủ hộ không trả lời thay và điều tra viên không gợi ý, định hướng.

Hà Nội dự kiến công bố kết quả hàng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Các kết quả sẽ phục vụ việc đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng sống và hạnh phúc của người dân thủ đô.

Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội gồm 5 trụ cột, 50 tiêu chí, mỗi trụ cột 10 tiêu chí.

Trụ cột 1 là đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển.

Tiêu chí 1: Khả năng thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu.

Tiêu chí 2: Khả năng dự phòng và chống chịu tài chính.

Tiêu chí 3: Sự ổn định của việc làm, sinh kế và nguồn sống.

Tiêu chí 4: Chất lượng và điều kiện làm việc, sinh kế.

Tiêu chí 5: Cân bằng công việc - cuộc sống.

Tiêu chí 6: Cơ hội tìm việc tốt hơn, phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập.

Tiêu chí 7: Cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tiêu chí 8: Niềm tin vào triển vọng cải thiện mức sống trong tương lai.

Tiêu chí 9: Quyền tự chủ và khả năng lựa chọn trong những quyết định quan trọng của cuộc sống.

Tiêu chí 10: Khả năng chi trả và sự ổn định về chỗ ở.

Trụ cột 2 là mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tiêu chí 11: Sự hòa thuận, yêu thương và tôn trọng trong gia đình.

Tiêu chí 12: Sự quan tâm và hỗ trợ giữa các thế hệ trong gia đình.

Tiêu chí 13: Có người có thể tin cậy và nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Tiêu chí 14: Chất lượng các mối quan hệ bạn bè và quan hệ xã hội thường xuyên.

Tiêu chí 15: Gắn kết và tương trợ trong khu dân cư.

Tiêu chí 16: Niềm tin giữa người với người.

Tiêu chí 17: Cảm giác thuộc về và được chấp nhận trong cộng đồng.

-Tiêu chí 18: Khả năng tham gia bàn bạc và quyết định công việc chung của cộng đồng dân cư.

Tiêu chí 19: Tham gia tự quản, tương trợ, tình nguyện và sáng kiến cộng đồng.

Tiêu chí 20: Cảm nhận tiếng nói của người dân được coi trọng và có ảnh hưởng thực chất.

Trụ cột 3 là các dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội.

Tiêu chí 21: Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu.

Tiêu chí 22: Chất lượng dịch vụ y tế.

Tiêu chí 23: Tiếp cận y tế dự phòng, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tiêu chí 24: Khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng, an toàn và bình đẳng.

Tiêu chí 25: Cơ hội học tập suốt đời, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng số.

Tiêu chí 26: Khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho người cần được chăm sóc.

Tiêu chí 27: Khả năng tiếp cận an sinh, bảo hiểm và trợ giúp xã hội khi khó khăn.

Tiêu chí 28: Khả năng tiếp cận, độ ổn định và khả năng chi trả của dịch vụ thiết yếu.

Tiêu chí 29: Khả năng tiếp cận các kênh phản ánh, kiến nghị và góp ý về dịch vụ, chính sách và vấn đề dân sinh.

Tiêu chí 30: Mức độ chính quyền và cơ quan cung cấp dịch vụ lắng nghe, phản hồi và xử lý ý kiến của người dân.

Trụ cột 4 là Văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống.

Tiêu chí 31: Chất lượng và sự phù hợp của nhà ở.

Tiêu chí 32: Khả năng tiếp cận công viên, cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Tiêu chí 33: Chất lượng môi trường không khí và mức độ dễ chịu của nơi sống.

Tiêu chí 34: Vệ sinh môi trường, rác thải, nước thải, thoát nước và ngập úng.

Tiêu chí 35: Chất lượng việc đi lại hằng ngày.

Tiêu chí 36: Khả năng tiếp cận, sử dụng và mức độ hài lòng đối với các thiết chế văn hóa, như: nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa - thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng...

Tiêu chí 37: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề và bản sắc Thăng Long - Hà Nội.

Tiêu chí 38: Sức khỏe thể chất tự đánh giá.

Tiêu chí 39: Trạng thái sức khỏe tinh thần và cảm xúc tích cực.

Tiêu chí 40: Khả năng tham gia góp ý quy hoạch, dự án và chính sách tác động trực tiếp đến nơi ở và chất lượng sống.

Trụ cột 5 là quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội.

Tiêu chí 41: Cảm giác an toàn về người, tài sản và trật tự nơi sinh sống.

Tiêu chí 42: An toàn giao thông, cháy nổ và khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Tiêu chí 43: An toàn trên môi trường số và bảo vệ thông tin cá nhân.

Tiêu chí 44: Mức độ an tâm về an toàn thực phẩm.

Tiêu chí 45: Sự công bằng, bình đẳng và nhất quán trong thực thi pháp luật.

Tiêu chí 46: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Tiêu chí 47: Liêm chính và hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiêu chí 48: Chất lượng và sự thuận tiện của dịch vụ hành chính công.

Tiêu chí 49: Niềm tin vào chính quyền và các thiết chế công.

Tiêu chí 50: Khả năng tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, dịch vụ công và đầu tư công.