Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, nhiều tòa nhà cao tầng "biến mất"

Hiện tượng này xuất phát từ nhiệt độ thấp kết hợp với độ ẩm cao sau đợt không khí lạnh tăng cường.

Vào lúc 7h, trên tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hà Nội, sương mù dày đặc đã làm giảm đáng kể tầm nhìn, buộc các phương tiện phải di chuyển chậm chạp khi tiến vào trung tâm thành phố.

Tại đường Châu Văn Liêm (phường Phú Đô), tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, nhiều tòa nhà cao tầng khu vực đường Lê Quang Đạo dường như "biến mất" trong màn sương trắng đục.

Cột sóng đài truyền hình HTV trên đường Sa Đôi cũng chỉ còn là một bóng hình mờ ảo trong sương sớm.

Đến 8h, các tòa nhà chọc trời như Keangnam và Landmark 72 (phường Mễ Trì) cũng chìm trong làn sương trắng đục, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

Trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, người dân di chuyển trong cái lạnh tê tái do gió và sương mù dày đặc.

Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, nhiều người đã phải mặc thêm áo mưa để giữ ấm và tránh sương sớm.

Khu vực hồ Tây cũng không ngoại lệ, làn sương trắng đục bao phủ mặt hồ, khiến nhiều công trình và khu dân cư ven hồ gần như "biến mất".

Đến 10h, hồ Tây vẫn mờ đục trong sương mù, dù nhiệt độ đã tăng nhẹ so với sáng sớm. Trước đó, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã trải qua đợt không khí lạnh sâu, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C.

Nhìn từ đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều tòa cao ốc tại nút giao Liễu Giai - Kim Mã cũng ẩn hiện trong màn sương.

Khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng mờ ảo trong làn sương, dù nhiệt độ đã ấm hơn.

Cầu Thê Húc cũng ẩn khuất trong làn sương mờ, tạo nên một vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc.

Đến 10h30, dù sương mù vẫn dày đặc tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân, đặc biệt là các "nàng thơ", vẫn tìm đến để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này.

Gần trưa, nhiệt độ duy trì ở mức 16 độ C, trời khô ráo nhưng sương mù vẫn bao phủ trắng đục khu vực trung tâm Hà Nội.

Thời tiết se lạnh, mây mù những ngày cuối năm, cùng với hình ảnh hoa đào, quất cảnh đã bắt đầu xuất hiện trên phố, báo hiệu một mùa Tết đang đến gần.