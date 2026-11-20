Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đã bao trùm Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu, kèm theo mưa phùn và gió buốt. Người dân tìm mọi cách chống chọi với giá rét, từ mặc áo mưa chắn gió đến đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.

Ông Trần Văn Huyền, một tài xế xe ôm, chia sẻ: "Sáng nay trời trở lạnh hơn nhiều, còn có mưa nữa nên cảm giác tê buốt hơn bình thường. Trong lúc chờ khách thì nhặt một ít gỗ đốt tạm đống lửa để ngồi cho ấm".

Sáng 20/11, nền nhiệt tại Hà Nội chỉ còn 15-16 độ C, trời mưa phùn. Những cơn gió lạnh buốt khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Tại phường Giảng Võ, nhiệt độ ghi nhận lúc gần 7h là 16 độ C, độ ẩm 92%, gió thổi 7km/h.

Mưa phùn và gió lạnh khiến nhiều người phải trang bị đầy đủ áo ấm, khăn len, găng tay, thậm chí mặc thêm áo mưa để chắn gió khi lưu thông trên đường.

Trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, gió giật mạnh càng làm tăng thêm cảm giác tê tái.

Người đi đường phải quấn kín mít với mũ len, khăn, khẩu trang để chống chọi với cái lạnh.

Nhiều em nhỏ đến trường cũng được phụ huynh trang bị áo ấm, khẩu trang để tránh cái lạnh đầu mùa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Thành phố Huế có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội hôm nay dao động từ 15-17 độ C, cao nhất 19-20 độ C.

Các khu vực hút gió như chân tòa nhà cao tầng, khu chung cư, bờ hồ càng khiến cái lạnh tăng thêm.

Dù vậy, tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, thậm chí có du khách nước ngoài còn thoải mái chạy bộ với trang phục ngắn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân nên mặc đủ áo ấm, khăn quàng để giữ nhiệt cơ thể, đặc biệt là ở vùng núi cao, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới 9 độ C.