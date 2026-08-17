Hà Nội: Cháy nhà liền kề trong khu đô thị mới Phùng Khoang
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà liền kề trong Khu đô thị mới Phùng Khoang ở Hà Nội.
Sáng 17/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, khoảng 6h cùng ngày, tại căn nhà liền kề nằm trong Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Thanh Xuân, xảy ra hỏa hoạn.
Theo nhân chứng, căn nhà là nơi nấu ăn, cung cấp suất ăn văn phòng.
Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, đến hiện trường để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Tới khoảng 9h, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, các cửa kính ở tầng 2, 3 đã bị vỡ do sức nóng của ngọn lửa.
Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.