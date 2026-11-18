Ngày 18/11, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng và đưa ra phương án khắc phục sau phản ánh về tình trạng nhà dân bị nứt, lún trong quá trình thi công dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận với tổng vốn khoảng 920 tỷ đồng, khởi công ngày 9/2 và đã đưa vào vận hành, bước đầu phát huy hiệu quả.

Dự án này do Ban Nông nghiệp làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty cổ phần XD dịch vụ và TM68.

Nhiều công trình của người dân bị ảnh hưởng khi thi công dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương (Ảnh: CTV).

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân sống dọc kênh Thụy Phương phản ánh nhà cửa, tường rào, sân và cổng xuất hiện tình trạng nứt, lún trong quá trình thi công dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương.

Trước thực trạng trên, đại diện UBND phường Đông Ngạc, Ban Nông nghiệp, nhà thầu thi công, công ty bảo hiểm và tư vấn giám sát đã có buổi kiểm tra hiện trạng đối với tài sản của 107 hộ gia đình có đơn phản ánh. Biên bản làm việc giữa các bên thống nhất có 106 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (đơn vị bảo hiểm) đang xây dựng dự thảo phương án hỗ trợ bồi thường và sẽ gửi phương án cho 106 hộ gia đình này và các bên liên quan trước ngày 21/11.

Đại diện nhà thầu cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng nhà dân bị nứt, lún trong quá trình thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đơn vị đã phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương, tư vấn giám sát và đơn vị bảo hiểm kiểm tra, ghi nhận hiện trạng.

Nhà thầu sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Hồ điều hòa Thụy Phương góp phần chống ngập cho khu vực Đông Ngạc (Ảnh: CTV).

Đại diện Ban Nông nghiệp cho biết 7 công trình xây dựng khẩn cấp chống ngập của thành phố do đơn vị làm chủ đầu tư đã tham gia vào công tác chống úng ngập của thành phố.

Với gần 3 triệu m3 nước trữ ở các hồ và 2 kênh dẫn nước là một sự bổ sung quan trọng cho hệ thống thoát nước chung của Hà Nội đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt và mang lại hy vọng giảm thiểu đáng kể tình trạng ngập úng tại thành phố ngay trong năm 2026.

Đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội nhấn mạnh bên cạnh tiến độ thi công thần tốc của các công trình, các dự án không chỉ ưu tiên đảm bảo về chất lượng mà còn tiết kiệm hiệu quả về chi phí cho ngân sách thành phố.

Dự án khẩn cấp cải tạo kênh Thụy Phương và xây dựng tuyến dẫn nước về sông Tô Lịch là nguồn bổ sung nước có ý nghĩa trong chiến lược dài hạn, giúp tăng khả năng chủ động về nguồn nước cho sông Tô Lịch.