Chiều 23/11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức thông tin về Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Theo ông Triệu Thế Hùng, quan tâm đến giáo dục chính là quan tâm đến tương lai dân tộc; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người và sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức thông tin về Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” (Ảnh: Hồng Phong).

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ông nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhưng bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng chỉ ra nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách và đảm bảo nguồn lực.

Trong đó, với giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới công tác thi, kiểm tra… còn nhiều điểm nghẽn.

Đối với giáo dục đại học, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm.

Những vấn đề trên cho thấy yêu cầu cấp thiết là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống giáo dục.

Cho biết vừa qua đã có nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa nhằm tạo hành lang pháp lý và nền tảng quan trọng cho phát triển giáo dục, song ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh vấn đề quan trọng là làm thế nào để các chủ trương, chính sách và nguồn lực ấy đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội thông tin về Hội thảo (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết Hội thảo Giáo dục năm 2026 sẽ tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo Giáo dục 2026 “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” dự kiến diễn ra trong ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng đại diện các cơ quan và khoảng 150 đại biểu.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, trao đổi vào 4 nhóm chính sách cốt lõi, gồm: Quan điểm, chủ trương và thực tiễn; Giáo dục phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục đại học.