Gió lốc "thổi bay" mái 19 ngôi nhà ở miền núi Đà Nẵng

Ngày 17/4, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) cho biết, công tác khắc phục hậu quả do gió lốc gây tốc mái nhà dân trên địa bàn vẫn chưa hoàn tất.

Trước đó, từ 12h45 đến 13h20 ngày 16/4, tại thôn Đắc Ngol, xã La Êê (Đà Nẵng) xuất hiện mưa lớn kèm gió lốc làm tốc mái 19 ngôi nhà, trong đó 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và 1 mái vòm của trường mầm non trên địa bàn.

Mái vòm của trường mầm non bị hư hỏng do gió lốc chiều 16/4 (Ảnh: A Rôn).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thu dọn, gia cố lại nhà cửa, lợp lại mái tôn bị hư hỏng.

Đến sáng 17/4, công tác khắc phục hậu quả đang diễn ra. Lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng, phấn đấu sớm ổn định đời sống người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: A Rôn).

Lãnh đạo xã La Êê cho biết khi sự việc xảy ra lực lượng gồm công an, dân quân thường trực đã đến hỗ trợ bà con. Trong ngày 17/4 việc sửa chữa nhà cửa sẽ hoàn tất. Sau đó chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ ban đầu cho người dân.