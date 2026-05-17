Gió giật mạnh cuốn mái tôn công trình ở TPHCM xuống đường

Chiều 17/5, nhiều khu vực ở TPHCM xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh. Trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa), gió lớn trước cơn dông đã làm mái tôn của một công trình xây dựng đổ xuống bên đường, ngay trước một cửa hàng thời trang.

Nhận tin báo, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC08, Công an TPHCM) cùng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và khẩn trương khắc phục sự cố.

Gió giật mạnh khiến mái tôn bị kéo xuống đường ở TPHCM (Ảnh: Mai Uyên).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, lúc 15h40, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa dông ở phường Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Dương, Tây Nam, Bến Cát...

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét tại các khu vực nói trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 14 (PC07, Công an TPHCM) có mặt tại hiện trường xử lý sự cố (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.