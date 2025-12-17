Giáo viên báo công an vì bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản lạ

Ngày 17/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Hoằng Thanh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hoằng Hóa xác minh, trao trả 100 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của nữ giáo viên.

Trước đó, ngày 11/12, bà Lê Thị Tình (SN 1973) - giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Ngọc - bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Công an xã Hoằng Thanh và chị Lê Thị Tình trao trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi nhận được 100 triệu đồng, chị Tình đến Công an xã Hoằng Thanh trình báo sự việc, đồng thời đề nghị lực lượng công an hỗ trợ xác minh để trả lại số tiền trên.

Tiếp nhận tin báo từ chị Tình, Công an xã Hoằng Thanh đã phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoằng Hóa xác minh thông tin giao dịch.

Kết quả xác định người thực hiện giao dịch chuyển nhầm tiền là anh Trịnh Văn Mẫn (SN 1988, trú tại xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Tại trụ sở Công an xã Hoằng Thanh, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Tình đã trao trả đầy đủ 100 triệu đồng đến anh Mẫn.