Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên ủng hộ di dời chùa Hưng Khánh

Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản cho ý kiến về việc di chuyển chùa Hưng Khánh (ở thôn Vân Nội, xã Việt Tiến) sang vị trí mới theo quy hoạch. Nội dung này được đưa ra sau khi cơ quan này nghiên cứu các văn bản liên quan và trực tiếp khảo sát thực tế tại địa phương.

Theo đó, đề xuất di dời xuất phát từ văn bản của UBND xã Việt Tiến và đơn đề nghị của sư cô Thích Tuệ Nhẫn - Trụ trì chùa Hưng Khánh.

Vị trí khoanh đỏ là chùa Hưng Khánh, đình Vân Nội nằm trong kế hoạch di dời sang vị trí mới. Bên cạnh là Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhận định việc di chuyển chùa Hưng Khánh là cần thiết và phù hợp thực tiễn. Ngôi chùa hiện có diện tích chật hẹp, không đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân.

Trong khi đó, vị trí mới đã được quy hoạch với diện tích rộng hơn nhiều lần, thuận lợi về giao thông và điều kiện sinh hoạt. Việc di dời vì vậy được xem là giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại địa phương.

Giáo hội cũng nhấn mạnh quá trình triển khai đã được thực hiện theo hướng dân chủ, khách quan, có sự tham gia ý kiến của nhà chùa, Phật tử và người dân. Sự đồng thuận cao của cộng đồng cho thấy chủ trương này phù hợp với nguyện vọng chung.

Bên cạnh đó, việc di chuyển chùa còn gắn với mục tiêu chỉnh trang, mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm và Đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây được đánh giá là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với người có công với dân tộc.

Giáo hội cho rằng chủ trương này vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, vừa thể hiện tinh thần báo ân, tri ân của tăng ni, phật tử đối với bà Hoàng Thị Loan.

Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương di dời chùa Hưng Khánh, đồng thời đề nghị UBND xã Việt Tiến sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai dự án đúng quy định.

Giáo hội cũng đề nghị địa phương hỗ trợ chùa trong việc lập thiết kế xây dựng mới theo kiến trúc truyền thống, đảm bảo hài hòa với không gian cảnh quan chung. Công trình cần đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của ni chúng và phật tử.

Ngoài ra, việc thành lập ban kiến thiết, huy động nguồn lực xã hội hóa cũng được khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Giáo hội kỳ vọng dự án sẽ được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Giáo hội cũng đề nghị nhà chùa và phật tử tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và chính quyền địa phương, tích cực tham gia xây dựng chùa mới.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan vị trí mới để xây chùa Hưng Khánh (Ảnh: UBND xã Việt Tiến).

Theo UBND xã Việt Tiến, chùa Hưng Khánh và đình Vân Nội hiện nằm trong khu vực quy hoạch tổng thể, ảnh hưởng đến không gian kiến trúc chung. Vì vậy, việc tiếp tục xây dựng hoặc tôn tạo tại vị trí cũ không còn phù hợp.

Địa phương cho biết quá trình triển khai chủ trương di dời được thực hiện bài bản, từ lấy ý kiến người dân đến tổ chức các hội nghị đối thoại. Kết quả lấy ý kiến bằng phiếu cho thấy 97,6% hộ dân trong thôn đồng ý với phương án di chuyển đình và chùa.