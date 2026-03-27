Giáo hoàng Leo XIV gửi điện chia buồn Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời

Theo Cổng thông tin của Tòa thánh Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi điện văn đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Ngài cũng hiệp thông chia buồn với Đức Tổng Giám mục Giuse và toàn thể cộng đoàn giáo dân.

"Tôi vô cùng đau buồn hay tin về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TPHCM. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến Đức Tổng Giám mục, đồng thời đến toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân của Tổng Giáo phận", thông điệp được Đức Giáo hoàng gửi tới Đức cha Giuse Nguyễn Năng.

Đức Giáo hoàng hiệp ý với Đức Tổng Giám mục trong việc phó dâng linh hồn cao quý của Đức cố Hồng y cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng bày tỏ tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu xa những năm tháng dài Đức cố Hồng y đã tận tụy phục vụ trong sứ vụ linh mục và giám mục tại các Giáo hội địa phương Mỹ Tho và TPHCM, cũng như những đóng góp của ngài cho Giáo hội tại Việt Nam và cho Tòa Thánh.

Trong ngày 27/3, Tổng Giáo phận TPHCM tổ chức lễ an táng Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Trước đó, lúc 17h22 ngày 22/3, Đức Hồng y trút hơi thở cuối cùng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, hưởng thọ 92 tuổi.