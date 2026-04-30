Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết tháng 6

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng chính sách giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng, dầu về 0% đến 30/6.

Trước đó, ngày 9/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0%. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30/4.

Nghị quyết mới ban hành của Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng chính sách này thêm 2 tháng, đến hết 30/6.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu như dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu trung khác và các chế phẩm, là 0%.

Từ ngày 1/7, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26 ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Trong thời gian nghị quyết mới có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với Nghị định số 26 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26 (nếu có) về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, Chính phủ nêu rõ sẽ thực hiện theo quy định tại nghị quyết mới này.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đồng thời, chính sách này cũng nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.