Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên làm Ủy viên UBND TPHCM

Sáng 18/4, tại kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố. Người được giới thiệu để HĐND TPHCM thực hiện công tác nhân sự là Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu nhân sự để bầu Ủy viên UBND TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Chiều 17/4, ông Trương Trung Kiên đã nhận quyết định giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM. Trước đó, ông Trương Trung Kiên là Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM và giữ quyền Giám đốc sở.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, các đại biểu thống nhất bầu ông Trương Trung Kiên làm Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Trung Kiên (SN 1974) quê quán tại Hà Nội, có trình độ Tiến sỹ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Trương Trung Kiên từng đảm nhiệm vị trí: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cũ.

Các đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND thành phố (Ảnh: Nam Anh).

Từ tháng 1/1997 đến tháng 4/1998, ông công tác tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, giữ nhiệm vụ trợ giảng môn quy hoạch.

Giai đoạn từ tháng 4/1998 đến tháng 4/2000, ông học thạc sĩ tại New School of Architecture, thành phố San Diego, Mỹ.

Từ tháng 5/2000 đến tháng 8/2003, ông làm kiến trúc sư tại Công ty Anthony Taylor Consultants, bang California. Sau đó, ông quay về công tác tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, đảm nhiệm vai trò giảng viên khoa quy hoạch đô thị từ tháng 9/2003 đến tháng 10/2005.

Từ tháng 10/2005, ông chuyển sang làm chuyên viên tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng ông Trương Trung Kiên (Ảnh: Nam Anh).

Từ tháng 12/2005 đến tháng 6/2016, ông giữ nhiều vị trí tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc như phó trưởng phòng, trưởng phòng và Phó Giám đốc Sở. Thời gian này, ông cũng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2020, ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX, đồng thời giữ chức Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố. Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cũ.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2025, ông đảm nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Ngày 16/4 vừa qua, ông Trương Trung Kiên được trao quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM. Đến ngày 17/4, ông nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

