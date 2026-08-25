Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày 25/8, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự và bầu bà Vũ Thị Mai Anh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Vũ Thị Mai Anh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Nội vụ.

Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Báo, Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh).

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu bà Mai Anh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi nghe tờ trình, HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, bà Vũ Thị Mai Anh được bầu với 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp tán thành.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV đối với bà Nguyễn Thị Hạnh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh được miễn nhiệm sau khi được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.