Giải tỏa thần tốc, chuẩn bị xây dựng hầm chui Tây Thăng Long qua Vành đai 3

Tuyến đường Tây Thăng Long có chiều dài khoảng 34,17km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối giao với Quốc lộ 32. Tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6,8km; đang tiếp tục thi công khoảng 9km; đồng thời đang chuẩn bị đầu tư các đoạn tuyến còn lại.

Tuy nhiên, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) đến đường Văn Tiến Dũng dài 3,2km đã chậm tiến độ nhiều năm qua do vướng giải phóng mặt bằng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Hà Nội đã quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Dự kiến, tháng 8 này TP Hà Nội sẽ khởi công xây dựng hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 dài 0,92km. Vậy nên công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng thời gian qua đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho đơn vị thi công dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc), công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường Tây Thăng Long và hầm chui đang được gấp rút triển khai.

Nhiều máy móc đang thi công phá dỡ, giải tỏa trắng mặt bằng sớm bàn giao cho đơn vị thi công triển khai dự án đường Tây Thăng Long đoạn qua địa bàn phường Đông Ngạc.

Nhiều công trình, nhà dân khu vực giao cắt với đường Cổ Nhuế đã được phá dỡ, san lấp mặt bằng, còn số ít nhà dân nằm trong diện giải tỏa vẫn đang tiếp tục được thi công tháo dỡ.

Công nhân đang tiếp tục triển khai phá dỡ những căn trên tại ngõ 100 Cổ Nhuế để sớm bàn giao mặt bằng.

Công tác giải phóng mặt bằng trước đây gặp nhiều vướng mắc, trì trệ nhiều năm, nhưng từ đầu năm 2026, hoạt động này được TP Hà Nội triển khai quyết liệt. Sau khi người dân chấp thuận phương án đền bù và tái định cư mới, quá trình giải tỏa diễn ra nhanh chóng.

Các hộ dân nằm trong phạm vi dự án cũng được bố trí tái định cư tại khu đất 1,48ha phường Đông Ngạc.

Ông Hoàng Văn Minh (75 tuổi, phường Ba Đình) đạp xe một quãng đường dài để tới thăm lại nhà thờ họ Hoàng vừa được phá dỡ vì nằm trong khu vực giải tỏa mặt bằng của dự án.

"Buồn lắm chứ, nhà thờ họ Hoàng của chúng tôi được xây dựng hơn 500 năm trước. Ở đây là nơi diễn ra các sự kiện, nghi lễ quan trọng của cả dòng họ. Với bao thế hệ từng lớn lên và được có mặt tại đây. Nhưng giờ đành phải phá dỡ đi để lấy mặt bằng cho dự án. Xót lắm, nhưng vì sự phát triển chung của thành phố, chúng tôi cũng nên chấp hành" ông Minh chia sẻ trong tiếc nuối.

Quang cảnh nhà thờ họ Hoàng hơn 500 năm tuổi (phường Đông Ngạc) sau khi phá dỡ.

Hầm chui tuyến Tây Thăng Long - Vành đai 3 dài 0,9km dự kiến được xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 1.156 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu kết nối với đường Hoàng Minh Thảo đã xây dựng, cách vị trí nút giao khoảng 150m. Điểm cuối của hầm chui kết nối với đường trục Tây Thăng Long theo hướng Phạm Văn Đồng đi Văn Tiến Dũng, cách vị trí nút giao khoảng 850m.

Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Nam (ngõ 100 Cổ Nhuế) buộc phải tháo dỡ 4m2 phía sau căn nhà mình vì nằm trong khu vực giải tỏa dự án.

"May mắn là không phải tháo dỡ hết cả ngôi nhà, chỉ tháo một phần, diện tích còn lại vẫn đủ để ở. Đơn vị thi công vừa tháo dỡ xong, tôi tranh thủ sửa lại phần sau ngôi nhà luôn để sớm ổn định lại cuộc sống gia đình. Dự án của nhà nước nên chúng tôi không phản đối, tuân thủ hoàn toàn khi có chính sách đền bù phù hợp và quyết định giải tỏa", anh Nam cho hay.

Hà Nội dự kiến khởi công hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 trong tháng 8, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc cho khu vực, đồng thời hoàn thiện trục kết nối từ Đan Phượng đến khu đô thị Tây Hồ Tây, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.