Giải tỏa “ma trận” cọc trên đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Ông Trương Văn Hạ, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Phú Vang, cho biết địa phương này đang tăng cường rà soát, yêu cầu tháo dỡ vây, ví, rọ sáo (đóng cọc, quây lưới thành các khoang lớn trên mặt nước) trái phép trên vùng phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc địa bàn xã.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay đã có 90% số hộ lấn chiếm mặt nước phá Tam Giang - Cầu Hai chủ động tháo dỡ công trình trái phép.

Các khu nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trái phép trên phá Tam Giang - Cầu Hai tại xã Phú Vang, thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Đối với các hộ chưa chấp hành tháo dỡ, UBND xã Phú Vang sẽ tiếp tục làm việc, yêu cầu cam kết thời hạn hoàn thành. Những trường hợp cố tình kéo dài, không tháo dỡ hoặc tái vi phạm, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo ông Hạ, UBND xã Phú Vang cũng sẽ kiểm tra, mời các hộ dân có ao lắng, ao thải trên vùng đầm phá đến làm việc, xác định xem có hành vi lấn chiếm trái phép hay không.

Trong thời gian tới, UBND xã Phú Vang sẽ phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Phú Vang định vị, cắm mốc vị trí, hướng dẫn các hộ dân làm lại nơi nuôi trồng thủy sản theo đúng khu vực quy hoạch.

Người dân tháo dỡ các "ma trận" cọc trên đầm phá (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã phản ánh, trên vùng phá Tam Giang - Cầu Hai (đầm nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á) ở thành phố Huế tồn tại nghề vây, ví, rọ sáo có từ lâu đời để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Từ năm 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã có kế hoạch giải tỏa, sắp xếp lại các loại hình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng đầm phá này.

Tuy nhiên tại khu vực xã Phú Vang hiện vẫn có nhiều vây, ví, rọ sáo trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng lạch giao thông thủy, dòng chảy, ô nhiễm môi trường.

Theo thống kê của UBND xã Phú Vang, tính đến trước thời điểm chính quyền vào cuộc xử lý, tại địa phương này có 96 hộ dân tổ chức vây, ví, rọ sáo trái phép với diện tích hơn 250ha. Người dân cắm hàng chục nghìn cọc tre, gỗ, giăng khắp mặt nước, tựa như các “ma trận” khiến không gian đầm phá bị chia cắt.

Xã Phú Vang đã nhiều lần tổ chức kiểm tra thực địa, tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm.

Lãnh đạo UBND xã Phú Vang cho biết việc này nhằm lập lại trật tự quản lý mặt nước, bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến khai thác thủy sản bền vững, phát triển kinh tế đầm phá theo hướng lâu dài, hài hòa lợi ích của người dân và cộng đồng.