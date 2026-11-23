Camera giám sát đang trở thành công cụ hỗ trợ phát hiện, truy tìm và xử lý hành vi đổ rác không đúng nơi quy định tại TPHCM. Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE), để phát huy hiệu quả lâu dài, thành phố cần kết hợp giám sát bằng công nghệ với tổ chức thu gom hợp lý; có chế tài đủ sức răn đe và huy động sự tham gia của cộng đồng.

Việc ứng dụng camera trong giám sát môi trường đô thị mở ra thêm phương thức kiểm soát hành vi đổ rác trái phép. Thay vì chỉ dựa vào tuần tra hoặc bắt quả tang, hình ảnh từ camera có thể giúp cơ quan chức năng truy tìm người vi phạm và củng cố căn cứ xử lý theo quy định.

Người đàn ông mang rác đến đổ trộm tại khu vực chân cầu Chu Văn An (Ảnh: Hoàng Hướng).

Với một đô thị có quy mô lớn như TPHCM, công nghệ giám sát có thể góp phần nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, đồng thời tăng sức ép buộc tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.

Camera giám sát phát huy hiệu quả

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, GS.TS Hoàng Xuân Cơ đánh giá camera giám sát là công cụ quản lý hiện đại, giúp ghi nhận hình ảnh làm căn cứ xác minh vi phạm. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả của giải pháp này, cần xem xét đặc điểm từng khu vực, tình hình phát sinh rác thải, năng lực thu gom và cơ chế xử lý vi phạm.

Theo chuyên gia, việc kiểm soát tình trạng đổ trộm rác cần bắt đầu từ khâu khảo sát thực tế, xác định nguyên nhân, đối tượng vi phạm, mức độ phổ biến và các điểm nóng. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý mới có thể lựa chọn phương án giám sát phù hợp, phát huy hiệu quả của camera và các biện pháp bổ trợ.

Một thách thức đặt ra là làm thế nào để hiệu quả giám sát không chỉ giới hạn ở những địa điểm đã được lắp đặt thiết bị.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

GS.TS Hoàng Xuân Cơ cho rằng, nếu phạm vi giám sát chưa đủ rộng, người cố tình đổ trộm rác có thể chuyển sang những khu vực ít được kiểm soát hơn. Vì vậy, thành phố cần căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn vị trí lắp đặt, ưu tiên những nơi thường xuyên xảy ra vi phạm hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống dân cư.

Bên cạnh công nghệ giám sát, mức xử phạt cũng là yếu tố quan trọng để tăng tính răn đe. GS.TS Hoàng Xuân Cơ cho rằng cần xem xét tương quan giữa chi phí thu gom, xử lý rác đúng quy định với mức phạt đối với hành vi đổ trộm.

“Phải tìm hiểu mức phạt, mức phí đổ rác để xem xét có thể nâng mức phạt cao hơn, gấp nhiều lần phí phải nộp thì mới đủ răn đe những người này”, ông nhận định.

Theo chuyên gia, việc sử dụng hình ảnh từ camera làm căn cứ xác minh, kết hợp với quy trình xử lý rõ ràng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi quy định.

Đối với các trường hợp đổ trộm khối lượng lớn rác xây dựng, rác cồng kềnh hoặc chất thải nguy hại, cơ quan chức năng có thể cần áp dụng thêm các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguồn phát sinh, chủ thể chịu trách nhiệm và mức độ vi phạm. Do đó, camera cần được xem là một mắt xích trong hệ thống kiểm soát, thay vì giải pháp độc lập.

Cần giải pháp căn cơ

Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, muốn kiểm soát hiệu quả tình trạng đổ trộm rác, cơ quan quản lý cần quan tâm đến điều kiện thu gom, cách tính phí và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

Nếu dịch vụ thu gom được tổ chức hợp lý, người dân nắm rõ địa điểm, thời gian và phương thức bàn giao chất thải, việc chấp hành quy định sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, những bất cập trong khâu thu gom hoặc xử lý các loại rác đặc thù cần được nhận diện để có phương án khắc phục kịp thời.

Rác thải ngổn ngang tại khu vực xung quanh dự án rạch Xuyên Tâm ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đối với rác xây dựng, rác cồng kềnh và các loại chất thải cần xử lý riêng, việc tổ chức dịch vụ tiếp nhận phù hợp sẽ góp phần hạn chế nguy cơ hình thành các điểm đổ trộm. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thu gom, vận chuyển và chủ thể phát sinh chất thải.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ cho rằng sự đồng tình, ủng hộ của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả quản lý. Khi cộng đồng cùng tham gia giám sát, phản ánh các điểm nóng và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, công tác kiểm soát sẽ có thêm nguồn lực hỗ trợ, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống camera.

Ông cũng đề xuất tham khảo kinh nghiệm từ những địa phương đã triển khai hiệu quả các giải pháp hạn chế đổ trộm rác, qua đó lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của TPHCM.

“Giải pháp căn cơ phải do cơ quan có thẩm quyền đặt ra thông qua điều tra, nắm chắc tình hình, hiện trạng”, GS.TS Hoàng Xuân Cơ nhấn mạnh.

Bên cạnh camera giám sát, chuyên gia cho rằng TPHCM cần kết hợp với việc tổ chức thu gom hợp lý (Ảnh: Hoàng Hướng).

Camera giúp nâng cao khả năng phát hiện hành vi vi phạm, nhưng hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào cách tổ chức thu gom, cơ chế xử lý và ý thức chấp hành của người dân.

Chỉ khi công nghệ được triển khai đồng bộ với các giải pháp quản lý và sự tham gia của cộng đồng, công tác ngăn chặn nạn đổ trộm rác mới có thể phát huy hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng môi trường đô thị sạch đẹp, văn minh.