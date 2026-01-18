Giai đoạn điều chỉnh chiến lược trong tiến trình phát triển của Việt Nam

Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Alisher Rustamovich Mukhamedov (Nguồn: Vietnam+).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đánh dấu một giai đoạn điều chỉnh chính sách chiến lược, nhằm tạo động lực phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động sâu sắc.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam, ông Alisher Rustamovich Mukhamedov, đã nhận định như vậy khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại châu Âu.

Theo ông Mukhamedov, trong những năm gần đây, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu Đông Nam Á với những kết quả cụ thể, thể hiện rõ qua tăng trưởng kinh tế và các chuyển biến xã hội.

Những kết quả đó là minh chứng cho thấy mô hình phát triển và chiến lược mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi đang thực sự hiệu quả.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam nhấn mạnh yếu tố then chốt làm nên sự thành công này là sự ổn định và các chính sách đúng đắn. Điều này đã trở thành nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới.

Ông Mukhamedov cho rằng điều quan trọng hơn thứ hạng là việc Việt Nam định hướng phát triển bền vững tập trung vào nhu cầu thực tế của người dân, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời coi trọng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, hoạt động xã hội và bảo tồn bản sắc dân tộc.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quyết định đối với những thành tựu kinh tế, xã hội và chính trị đạt được, thông qua chất lượng quản trị và tính nhất quán trong hoạch định và thực thi chính sách.

Ông cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự lãnh đạo mang tính chiến lược, định hướng tổng thể cho phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, ông Mukhamedov cũng ghi nhận những cải thiện rõ rệt trong hệ thống hành chính Nhà nước của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư và quản lý. Theo ông, đây là những thay đổi mang tính hệ thống, tạo ra lợi ích lâu dài và củng cố niềm tin của người dân vào nhà nước.

Nhận định về giai đoạn phát triển tiếp theo sau Đại hội XIV, ông Mukhamedov cho rằng Đại hội này vượt ra ngoài khuôn khổ một kỳ đại hội thông thường.

Trong bối cảnh những thay đổi quan trọng trên phạm vi toàn cầu, Đại hội được kỳ vọng sẽ làm rõ các định hướng dài hạn nhằm tạo động lực mới cho nền kinh tế và nâng cao hiệu quả của các thể chế và chính sách.

Ông nhấn mạnh sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nằm ở khả năng kết hợp tính nhất quán với tính linh hoạt. Trong lịch sử, Đảng đã nhiều lần chứng minh khả năng đoàn kết xã hội trong những thời kỳ khó khăn, đồng thời điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế mới.

Chính sách Đổi mới là một ví dụ rõ ràng về cách tiếp cận này, trong đó việc tuân thủ các giá trị cốt lõi được kết hợp với các cải cách thực dụng nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững và ổn định xã hội cho đất nước.

Theo ông Mukhamedov, Đại hội XIV nên được nhìn nhận như một giai đoạn điều chỉnh chính sách chiến lược, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành một nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Đồng thời, Đại hội XIV cũng xác định trọng tâm là hiện đại hóa và cải cách, trong khi vẫn kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về quan hệ song phương, ông cho biết Uzbekistan theo dõi sát sao và đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam. Nhân dân hai nước gắn bó với nhau bằng một tình hữu nghị lâu đời và bền chặt, được xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Ngày nay, quan hệ Uzbekistan - Việt Nam đang ở giai đoạn rất thuận lợi. Mặc dù khoảng cách địa lý, nhưng hai nước đã chia sẻ nhiều cách tiếp cận tương đồng trong ứng phó các thách thức hiện nay.

Ông nhấn mạnh việc phát triển hơn nữa các cơ chế tương tác thường xuyên sẽ càng củng cố thêm quan hệ đối tác và lòng tin lẫn nhau dựa trên lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh này, Uzbekistan đặc biệt coi trọng việc hỗ trợ và tích cực gắn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vốn được xem là cầu nối quan trọng giữa hai nước.

Khi đề cập đến kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đại hội XIV, Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam cho biết cộng đồng đã bày tỏ sự quan tâm đối với định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tạo lập môi trường minh bạch, rõ ràng và thuận lợi hơn cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Thay mặt Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam và nhân dân tiến bộ Uzbekistan, ông Mukhamedov chân thành chúc Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.