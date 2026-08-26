Giải cứu 2 tàu mắc kẹt dưới trụ cầu sông Tào

Ngày 26/8, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triển khai phương án kéo 2 tàu hút cát trọng tải lớn bị trôi dạt, mắc kẹt dưới trụ cầu sông Tào, đoạn qua thôn Hà Bình, xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lãnh đạo xã Hoằng Sơn, công tác giải cứu 2 tàu hút cát được triển khai lúc 8h15 cùng ngày.

Lực lượng chức năng dùng dây thừng và tàu công suất lớn để kéo 2 tàu cát bị mắc kẹt ra khỏi trụ cầu sông Tào (Ảnh: Thanh Tùng).

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng một tàu hút cát công suất lớn, dùng dây thừng kéo 2 tàu mắc kẹt khỏi trụ cầu sông Tào. Đến khoảng 9h15, cả 2 tàu hút cát được kéo ra khỏi vị trí mắc kẹt và đưa về nơi neo đậu an toàn.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 25/8, 2 tàu hút cát neo đậu trên sông Tào bị tuột dây neo, trôi dạt rồi mắc kẹt dưới chân cầu sông Tào, chắn ngang lòng sông.

Sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo xã Hoằng Sơn phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tìm chủ tàu.

Hai tàu hút cát được kéo ra khỏi trụ cầu (Ảnh: Thanh Tùng).

Qua xác minh, 2 tàu hút cát thuộc sở hữu của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Theo lãnh đạo xã Hoằng Sơn, do 2 tàu lâu ngày không sử dụng, cơ quan chức năng đã thử nổ máy để di chuyển tàu khỏi hiện trường nhưng không thành công do máy không hoạt động.

Sự việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem (Ảnh: Thanh Tùng).

Cầu sông Tào bắc qua sông Tào, nằm trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A, có lưu lượng phương tiện qua lại đông.