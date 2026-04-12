Giải cứu 12 ngư dân trên tàu bị thủng đáy ngoài khơi

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, tàu tuần tra của Hải đội dân quân thường trực (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) đã cứu hộ thành công tàu cá tại vùng biển ở khu vực bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 13h50 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên biển, lực lượng nhận được tín hiệu cần hỗ trợ khẩn cấp từ tàu QNg-48988-TS tại vị trí nêu trên. Tàu bị thủng đáy nghi do va chạm đá ngầm dẫn đến nước tràn vào làm ngập khoang.

Lực lượng chức năng di chuyển lưới và ngư cụ nhằm giảm tải cho tàu (Ảnh: Anh Linh).

Thời điểm gặp nạn, trên phương tiện có 12 ngư dân do ông T.N.D. (53 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Tiếp cận tàu QNg-48988-TS, lực lượng chức năng hỗ trợ 3 máy bơm điện để hút nước trong khoang máy, di chuyển lưới, ngư cụ nhằm giảm tải cho tàu, sau đó lai dắt phương tiện vào bờ.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, tàu gặp nạn được lai dắt vào vịnh Đà Nẵng và bàn giao cho Trạm Biên phòng Mân Quang để xử lý chống chìm.