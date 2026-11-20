Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng một số tỉnh, thành phố, yêu cầu kiểm tra, xử lý phản ánh của người dân liên quan đến việc các đơn vị kinh doanh vận tải tăng giá vé khi giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều phản ánh của hành khách, người dân về tình trạng một số doanh nghiệp vận tải tăng giá cước theo biến động của giá nhiên liệu nhưng không giảm khi giá xăng dầu đi xuống.

Đáng chú ý, nhiều kiến nghị tập trung vào các tuyến vận tải hành khách kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cụ thể, một hành khách phản ánh giá vé xe giường nằm từ Bến xe Miền Tây (TPHCM) đi các tỉnh miền Tây, trong đó có Cà Mau, đã tăng theo giá xăng dầu nhưng đến nay vẫn giữ nguyên dù giá nhiên liệu giảm.

Theo phản ánh, việc giá vé không được điều chỉnh khiến chi phí đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt đối với những lao động thường xuyên di chuyển giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Xe khách tuyến Thái Bình - Giáp Bát (Ảnh: Thành Đông).

Tương tự, trên tuyến Bến xe Miền Tây - Sóc Trăng, hành khách phản ánh giá vé xe Phương Trang từng tăng lên 220.000 đồng trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Tuy nhiên, khi giá xăng dầu hạ nhiệt, giá vé không những không giảm mà còn tiếp tục tăng lên 230.000 đồng.

Tại Thanh Hóa, người dân cũng phản ánh doanh nghiệp vận tải 19-5 khai thác tuyến xe buýt TP Thanh Hóa - Nghi Sơn đã tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng do những bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị này vẫn duy trì mức giá đã điều chỉnh.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam còn tiếp nhận các kiến nghị liên quan đến giá vé phà Bình Khánh - Cần Giờ và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến Bến Tre - TPHCM.

Trong đó, người dân phản ánh đơn vị vận tải Thịnh Phát đã tăng giá vé từ 90.000 đồng lên 120.000 đồng/chuyến nhưng chưa điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.

Trước những phản ánh trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã chuyển kiến nghị đến Sở Xây dựng TPHCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Thanh Hóa, Cà Mau, Vĩnh Long để kiểm tra, xem xét và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Cục yêu cầu các địa phương có trách nhiệm trả lời công dân theo địa chỉ email đã gửi kiến nghị, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Cục Đường bộ Việt Nam (qua Phòng Quản lý vận tải) trước ngày 20/11.

Đặc biệt, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và bán vé đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Trong đó, cơ quan chức năng cần tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã tăng giá cước trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng đến nay chưa điều chỉnh giảm dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng các địa phương tổ chức xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Việc tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ các quy định về quản lý giá, đồng thời bảo vệ quyền lợi của hành khách trước những biến động của giá nhiên liệu.

Mới đây Bộ Xây dựng cũng đã ban hành quyết định thành lập đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng giảm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 và 12, đoàn công tác sẽ làm việc với sở xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước ở mức cao trên địa bàn các địa phương.

Nội dung làm việc tập trung đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, trong đó có tình hình nguồn cung nhiên liệu tại địa phương.

Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.