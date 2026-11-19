Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2026" do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được phát động vào ngày 24/9 với 3 vòng thi trực tuyến và 2 vòng thi trực tiếp tại Hà Nội, TPHCM. Trong đó, vòng trực tuyến nhận bài từ ngày 21/9 đến ngày 21/11.

Với hơn 500.000 bài dự thi đã gửi về thành công và số lượng người tham gia thi tăng nhanh trong những ngày qua, ban tổ chức đã quyết định gia hạn ngày cuối cùng nhận bài thi thêm 2 tuần.

Như vậy, thay vì đóng cổng nhận bài thi vào ngày 21/11, độc giả sẽ có thêm thời gian để tiếp tục tham gia trả lời các câu hỏi của cuộc thi tại antoangiaothong.dantri.com.vn.

Cổng nhận bài thi sẽ mở đến 24h ngày 6/12. Độc giả quan tâm vẫn có cơ hội tham gia (không giới hạn số lần làm bài trong 1 kỳ và không giới hạn số kỳ thi trong thời gian tổ chức) để nhận các giải thưởng giá trị.

Ngoài ra, một độc giả may mắn tham gia dự thi sẽ có cơ hội nhận được 1 chiếc iPhone 18 Pro. Ban tổ chức sẽ lựa chọn ngẫu nhiên thí sinh may mắn tại 3 kỳ tham dự (từ ngày 21/9 đến hết ngày 6/12) để trao giải thưởng này.

Trước đó, ban tổ chức đã công bố danh sách 20 thí sinh có điểm cao nhất tại 2 kỳ thi tháng 9 và tháng 10. Đây là những thí sinh sẽ góp mặt trong danh sách chung khảo, nhằm chọn ra những người xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng trị giá 190 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng/giải, 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 15 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Danh sách các thí sinh (không sắp xếp theo thứ tự điểm) bao gồm: Nguyễn Đình Vũ Hoàng, Lê Hồng Quang, Hoàng Duy Anh, Chu Tiến Dũng, Nguyễn Quang Anh, Hồ Văn Thủ Em, Nguyễn Thành Đạt, Vũ Thu Hường, Nguyễn Khôi Nguyên, Đặng Thanh Hạ, Nguyễn Hoàng Dũng, Hồ Thị Linh, Lê Ngọc Phương Uyên, Nguyễn Quang Tuyến, Hoàng Duy Anh, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Đình Tân, Lê Thị Huyền và Phạm Thị Anh.