Gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore để góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, chiều tối 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng được gặp bà con kiều bào và cho biết chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất này của Đoàn thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam là dành ưu tiên cao cho các nước láng giềng khu vực, trong đó có Singapore, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, tạo nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu; phát huy hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền.

Thông báo về tình hình trong nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Việt Nam đã đi qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, nhưng có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước. Công tác sơ kết cho thấy những kết quả khả quan, như bộ máy được tinh gọn, đồng bộ, thể chế pháp luật được hoàn thiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng.

Tuy vậy, Đảng, Nhà nước nhận thức rõ đây mới là bước đầu; còn nhiều nhiệm vụ phải làm, với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn. Đảng, Nhà nước đã xác định nhiệm vụ trung tâm tiếp theo là nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới; đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai.

Theo đó, phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật, tổ chức bộ máy; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực; nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, hạ tầng số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới cũng sẽ được chú trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương cũng đã đánh giá kết quả 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã xác định 10 công nghệ chiến lược gắn với 30 sản phẩm công nghệ chiến lược và 20 bài toán lớn của quốc gia. Một số doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực, an ninh mạng... cần được giải quyết triệt để.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước xác định chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả, giá trị cụ thể, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số; gắn kết khoa học, công nghệ với việc tạo ra tri thức mới, làm chủ công nghệ và chuyển hóa thành giá trị mới cho xã hội; tập trung nguồn lực làm chủ và phát triển công nghệ chiến lược thành sản phẩm cụ thể.

Đây là lĩnh vực Singapore có thế mạnh, và hai bên đã thống nhất sơ bộ một số nội dung về Chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, với các dự án, hoạt động cụ thể, nhằm đưa mô hình "ba nhà của hai nước" vào triển khai thực tế, trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới và thực hiện 4 bước chuyển chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về quản trị không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, về kinh tế xã hội và về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững. Đây là những nội dung cốt lõi nhằm tạo cơ sở chính trị quan trọng đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhanh và bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hoan nghênh vai trò nòng cốt, tích cực của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore trong gắn kết cộng đồng, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quê hương ở sở tại; có những định hướng kịp thời tận dụng, phát huy thế mạnh của lực lượng chuyên gia, trí thức kiều bào sẵn sàng đem tri thức, công nghệ về để xây dựng, phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không tách rời, và là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; đóng góp vào việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với trong nước.