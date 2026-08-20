Gần 90% tai nạn giao thông chết người ở đường thôn, xã liên quan xe tải

Ngày 20/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tính từ 15/7 đến 14/8, loại hình ô tô kinh doanh vận tải liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 25,7% trên tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước.

Trong số đó, xe tải, container, sơ mi rơ mooc chiếm 18,53% trên tổng số vụ tai nạn giao thông; xe khách chiếm 4,63% trên tổng số vụ.

Hiện trường một vụ tai nạn xe tải (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Ở các tuyến đường xã, đường thôn, tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe đầu kéo gây ra có tỷ lệ chết người chiếm tới 88,24%. Tức là cứ 10 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe đầu kéo thì có gần 9 vụ là có người tử vong", vị đại diện Cục CSGT phân tích.

Thời gian qua ở nhiều địa phương, Cục CSGT và lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải chở hàng quá tải trọng, tự cơi nới thành, thùng xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, các chủ doanh nghiệp vận tải, đơn vị thi công và lái xe cần tuân thủ quy định của pháp luật, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe cơi nới thành thùng; trong đó, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm. Người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các hành vi vi phạm sẽ bị hệ thống camera giám sát ghi nhận, phục vụ công tác xác minh, xử lý.