Gần 15.000 người tham gia thi tìm hiểu luật giao thông ở Hưng Yên

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Hưng Yên trao giải nhì cho cá nhân đạt giải (Ảnh: Đ.X.).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Người tham gia quét mã QR để trả lời các câu hỏi về pháp luật giao thông đường bộ. Kết quả được tính dựa trên số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất.

Theo ban tổ chức, cuộc thi thu hút gần 15.000 lượt người tham gia. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao 10 giải cho các cá nhân đạt thành tích cao nhất, gồm một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích.

Đại diện ban tổ chức cho biết, cuộc thi được triển khai trên nền tảng ứng dụng do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì nghiên cứu. Hệ thống được thiết kế với bộ câu hỏi đơn giản, dễ thao tác và có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại cá nhân.

Ứng dụng cho phép tổ chức đánh giá kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà không cần sử dụng giấy, bút hoặc thành lập tổ chấm bài. Hệ thống cũng hỗ trợ thống kê số lượng người tham gia, quản lý các cuộc thi và bổ sung ngân hàng câu hỏi theo từng nhóm đối tượng.

Theo lực lượng chức năng, việc triển khai ứng dụng là một trong những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giảm vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.